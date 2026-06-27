「次元が違う」圧倒的な強さで首位通過のフランスをイブラヒモビッチが激押し！ 分厚い選手層「これは少し不気味なほどだ」【Ｗ杯】
圧倒的な強さでグループステージを終えた。
フランス代表は現地６月26日、北中米Ｗ杯のグループＩ最終節でノルウェー代表と対戦し、４−１で勝利した。これで３戦全勝を達成し、計10ゴールを記録。勝点９で堂々の首位通過を果たした。
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』で解説員を務める元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチは、「次元が違う」とトリコロールの充実ぶりに感心する。
「彼らが本気を出した時、打ち負かせるチームはそう多くはないだろう。相手チームが試合でチャンスを得られる唯一の機会は、彼らが油断して集中力を切らした時だけだ」
その瞬間がなければ――「このチームは別格だ。そして今や、チーム全員が活躍している。だから注目すべきだ。ワールドカップ、このトーナメントの優勝候補なんだ」。
フランスを“激押し”するイブラヒモビッチは「あらゆる可能性があり得る。ノックアウトステージで過信すべきではない」と話しつつ、「個々の戦力において、最も選手層が厚いと思うし、それを証明している。そして選手たちは輝きを放っている」と評価する。
「つまり、完成されたチームなんだ。彼らが何を望むか、それ次第だ。もし彼らが望むなら、優勝できるし、優勝する最大のチャンスも持っている。フランスの選手たちのプレーを見ていて楽しいのは、スターが１人だけではないからだ」
絶対エースのキリアン・エムバペは、開幕２試合で４ゴールを叩き出した。スウェーデン戦では、ウスマンヌ・デンベレがハットトリックを達成。この試合で「ゴールキーパーでさえも輝いている」と称えるイブラヒモビッチは、「今日はラビオを欠いていたが、コネがまったく同じ仕事をこなしていた。だから、これは少し不気味なほどだ」とも。
理想的な結果で決勝トーナメントに進んだフランス。この調子はどこまで続くか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
フランス代表は現地６月26日、北中米Ｗ杯のグループＩ最終節でノルウェー代表と対戦し、４−１で勝利した。これで３戦全勝を達成し、計10ゴールを記録。勝点９で堂々の首位通過を果たした。
開催国アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』で解説員を務める元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチは、「次元が違う」とトリコロールの充実ぶりに感心する。
その瞬間がなければ――「このチームは別格だ。そして今や、チーム全員が活躍している。だから注目すべきだ。ワールドカップ、このトーナメントの優勝候補なんだ」。
フランスを“激押し”するイブラヒモビッチは「あらゆる可能性があり得る。ノックアウトステージで過信すべきではない」と話しつつ、「個々の戦力において、最も選手層が厚いと思うし、それを証明している。そして選手たちは輝きを放っている」と評価する。
「つまり、完成されたチームなんだ。彼らが何を望むか、それ次第だ。もし彼らが望むなら、優勝できるし、優勝する最大のチャンスも持っている。フランスの選手たちのプレーを見ていて楽しいのは、スターが１人だけではないからだ」
絶対エースのキリアン・エムバペは、開幕２試合で４ゴールを叩き出した。スウェーデン戦では、ウスマンヌ・デンベレがハットトリックを達成。この試合で「ゴールキーパーでさえも輝いている」と称えるイブラヒモビッチは、「今日はラビオを欠いていたが、コネがまったく同じ仕事をこなしていた。だから、これは少し不気味なほどだ」とも。
理想的な結果で決勝トーナメントに進んだフランス。この調子はどこまで続くか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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