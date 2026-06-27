グループＩの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＩ最終節の２試合が行なわれた。

　ノルウェー対フランスは、フランスが４−１で快勝。セネガル対イラクは、セネガルが５−０の完勝を収めた。

　これで最終順位が確定。３戦全勝で勝点９のフランスが１位、同６のノルウェーが２位。最後に白星を掴んだセネガルが３位、３戦全敗のイラクが最下位だ。
 
グループＩの結果
▼第１節
フランス ３−１ セネガル
ノルウェー ４−１ イラク

▼第２節
フランス ３−０ イラク
ノルウェー ３−２ セネガル

▼第３節
フランス ４−１ ノルウェー
セネガル ５−０ イラク

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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