【Ｗ杯Ｉ組・最終順位】ノルウェーを下したフランスが首位通過。完勝のセネガルが３位、イラクは３戦全敗
北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＩ最終節の２試合が行なわれた。
ノルウェー対フランスは、フランスが４−１で快勝。セネガル対イラクは、セネガルが５−０の完勝を収めた。
これで最終順位が確定。３戦全勝で勝点９のフランスが１位、同６のノルウェーが２位。最後に白星を掴んだセネガルが３位、３戦全敗のイラクが最下位だ。
グループＩの結果
▼第１節
フランス ３−１ セネガル
ノルウェー ４−１ イラク
▼第２節
フランス ３−０ イラク
ノルウェー ３−２ セネガル
▼第３節
フランス ４−１ ノルウェー
セネガル ５−０ イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ノルウェー対フランスは、フランスが４−１で快勝。セネガル対イラクは、セネガルが５−０の完勝を収めた。
これで最終順位が確定。３戦全勝で勝点９のフランスが１位、同６のノルウェーが２位。最後に白星を掴んだセネガルが３位、３戦全敗のイラクが最下位だ。
グループＩの結果
▼第１節
フランス ３−１ セネガル
ノルウェー ４−１ イラク
▼第２節
フランス ３−０ イラク
ノルウェー ３−２ セネガル
▼第３節
フランス ４−１ ノルウェー
セネガル ５−０ イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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