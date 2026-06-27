◇インターリーグ ロッキーズ―ツインズ（2026年6月26日 ミネアポリス）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が26日（日本時間27日）、敵地でのツインズ戦に先発。序盤に2本の本塁打を許すなど、5回8安打7失点と乱れ、今季9勝目はならなかった。

立ち上がりにツインズ打線に捕まった。初回1死から2番・バクストンに左前打を許すと、次打者・クレメンスには真ん中に入ったスプリットを完璧に捉えられた。打球は高い弧を描いて右翼席へ。着弾を見届けると菅野は悔しげな表情でうつむいた。

2回も無死からルイスに安打を許し、次打者・リーにスライダーを捉えられ、右翼ポール際への2ランを許した。痛恨の2イニング連続被弾に、打球方向を見つめ、ぼう然とした表情だった。

3回はバクストンから始まる2番からの上位打線を3者凡退。4回も全てフライアウトで、2イニング連続の3者凡退で終えた。直球を軸にシンカー、スライダー、カットボール、スプリット、カーブなど持ち球を駆使して踏ん張ったが、5回にも2死からの連続二塁打などで3失点。不本意な投球内容に終始した。

この試合まで6月は4戦4勝と好調。14日（同15日）のアスレチックス戦では5回8失点と乱れながらも、味方の手厚い援護で勝ち星を挙げ、前回登板の20日（同21日）パイレーツ戦では、6回4安打1失点と抜群の安定感を披露して“怪物”スキーンズに投げ勝ち、8勝目をマークした。大谷翔平（ドジャース）と並び、日本投手最多の勝ち星を記録していたが、一歩前に出ることはできなかった。