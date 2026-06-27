タレントの石原良純（64）が、26日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。総額1億円の「欲しいもの」を明かした。

最近富山を訪れたというバイオリニストの高嶋ちさ子が「北アルプスがめちゃくちゃきれいで。よくアルプスって言ったもんだなっていうぐらいきれいだった」と景色に感動したと語ると、石原は「だから俺はこのアルプスを見たいから富山にマンションが欲しいんだよ」と訴えるように語った。

富山のマンション購入は以前からの願望だったといい、それを知る共演の長嶋一茂は「どうなったかなって」と進展を質問。続けて「富山で買いたいと言いました。どうなったかと。そしたらまた違うことを僕に言ってきたんです。『フェラーリいいよな』って」と、石原がマンションだけでなく高級車フェラーリの購入も検討していると暴露した。

高嶋が「うそでしょ！？」と絶句すると、一茂も「フェラーリも買いたい、富山も買いたい。どうなったんですか？」と追及。石原は「はい合わせて1億です」と1本指を立てて開き直った。

しかしまだ購入には至っておらず「買ってないですよ。買ってたらこんなところにのこのこ座ってない」と苦笑い。高嶋が「お金は持って死ねないから。子どもにあげたってろくなことにならないから、使った方がいいって」と購入を勧めると、石原は「俺もそう言ってんだよ！奥さんが絶対ダメだね。『私は絶対そこに行かないし、絶対にフェラーリに乗らないからね』って言われる」と妻の猛反対にあっていると明かした。

高嶋が「良純さんのお金で良純さんがしたいことをするのはいいんじゃ…」と提案すると、「（妻が）絶対に乗らない、絶対に行かないマンションに1人で行って、1人でフェラーリ…寂しい。それは寂しい」と決断できない理由をつぶやいていた。