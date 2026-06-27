第１０８回全国高校野球選手権宮城県大会の組み合わせ抽選会が２６日、松島町文化観光交流館で行われ、参加５６チームの対戦カードが決まった。

７月９日に開会式があり、１１日から甲子園への切符をかけた試合が始まる。今大会からＤＨ制が導入されるため、戦術面の変化にも注目が集まる。

今大会は６３校５６チームが出場し、昨夏よりチーム数は一つ増えた。計１０校が、連合チームを三つ組んだ。

この日の抽選会では、各校の主将がくじを引き、札に書かれた番号を読み上げた。抽選の結果、昨夏に優勝し、春の東北大会で準優勝した第１シードの仙台育英は仙台―宮城広瀬の勝者と対戦。今春の選抜大会に出場した第２シードの東北は気仙沼―北部連合（黒川、古川黎明、迫桜、中新田、岩ヶ崎）の勝者と対戦する。

仙台育英の倉田葵生（あおい）主将（３年）は「甲子園出場、日本一が目標。受け身にならず、挑戦者の気持ちで迎えたい」と語った。

選手宣誓は、泉松陵の佐度優吾主将

開会式で選手宣誓を務めるのは、泉松陵の佐度優吾主将（３年）。立候補した約３０人から抽選で決まった。宣誓の内容については「今大会にかける思いや、県大会を盛り上げたい気持ちを話したい」と意気込んだ。

大会期間中は仙台市、石巻市、利府町内の計４球場で試合が行われる。決勝は２６日、楽天モバイル最強パーク宮城（仙台市宮城野区）で行われる予定だ。