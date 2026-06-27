【きのこは絶対冷凍して！】鮮度だけじゃない。旨みと栄養もUPする驚きの保存テク

きのこ好きさんにぜひ知ってほしいのが「冷凍」の裏ワザ。長もちするだけでなく、冷凍することでうま味がアップし、いつもの料理がさらにおいしくなるんです。

しいたけやしめじ、えのきだけなど、使い勝手のいいきのこ類はまとめ買いしたときがチャンス。ムダなく使い切れる、うれしい保存テクをご紹介します。

きのこは「冷凍」でうまみアップ！

冷凍すると細胞がこわれ、うま味成分のグアニル酸が増えて、味わいがぐっと濃く、おいしさがいっそう引き立つのが魅力。しいたけを中心に、しめじやえのきだけなども食べやすく切って、ミックスきのこにしておけば便利です。食べるときは、凍ったまま煮ものや汁ものなどに加えればＯＫ。

冷凍方法

生しいたけ、しめじ、えのきだけなどは石づきや根元を除き、食べやすく切って冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で凍らせる。

保存期間

約1ヶ月

おいしさも使い勝手もアップする冷凍きのこ。まとめてストックして、毎日の料理に活用してくださいね！

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）