『フジパンPREMIUM』CM「エアほおばる幸せ篇」

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　俳優の綾瀬はるかが、フジパンの新ブランド『フジパンPREMIUM』ティザーCM「エアほおばる幸せ篇」に出演する。パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出となっている。

【CMカット】少し恥ずかしそうな表情も…見事に演じる綾瀬はるか

　パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出。商品が無い中でも、エアでパンを食べたり、香りをかいだりちょっぴり恥ずかしい素振りも見せながら、とにかく、そこには本物のパンが存在しているかのよう。美味しそうにほおばるシーンも必見だ。

　『フジパンPREMIUM』はパンのおいしさとは何かを考え、パンのおいしさの原点でもある「生地のおいしさ」にこだわったシリーズ。

　CMは、28日から6月30日まで放送される。