綾瀬はるか、エアでパン食べるCM出演 ユニークな演出を見事にやり切る
俳優の綾瀬はるかが、フジパンの新ブランド『フジパンPREMIUM』ティザーCM「エアほおばる幸せ篇」に出演する。パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出となっている。
【CMカット】少し恥ずかしそうな表情も…見事に演じる綾瀬はるか
パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出。商品が無い中でも、エアでパンを食べたり、香りをかいだりちょっぴり恥ずかしい素振りも見せながら、とにかく、そこには本物のパンが存在しているかのよう。美味しそうにほおばるシーンも必見だ。
『フジパンPREMIUM』はパンのおいしさとは何かを考え、パンのおいしさの原点でもある「生地のおいしさ」にこだわったシリーズ。
CMは、28日から6月30日まで放送される。
【CMカット】少し恥ずかしそうな表情も…見事に演じる綾瀬はるか
パンのCMでありながら、実際のパンが登場しないユニークな演出。商品が無い中でも、エアでパンを食べたり、香りをかいだりちょっぴり恥ずかしい素振りも見せながら、とにかく、そこには本物のパンが存在しているかのよう。美味しそうにほおばるシーンも必見だ。
『フジパンPREMIUM』はパンのおいしさとは何かを考え、パンのおいしさの原点でもある「生地のおいしさ」にこだわったシリーズ。
CMは、28日から6月30日まで放送される。