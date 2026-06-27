歌舞伎俳優の中村橋之助（30）の妻で元乃木坂46、女優の能條愛未（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」の千秋楽を報告し、義母でタレントの三田寛子（60）との2ショットを披露した。

「6月歌舞伎鑑賞教室 主人が念願の早野勘平を初役で務めました『仮名手本忠臣蔵』五.六段目 昨日お父様が無事復帰され、本日大千穐楽を終えました」と報告し、自身と三田の着物姿の2ショットをアップ。

「私にとって初めての奥様デビューとなる一ヶ月で 朝起きてお弁当作りお着物を着て美容室で和装ヘアーに結っていただき劇場へ行く日々はまさに新鮮そのものでした 第二の人生が始まったんだなと、期待と緊張と不安と嬉しさと色んな感情が渦巻いて常に宙に足が浮いているような毎日でした」と回顧。「これで合ってるかな？いや、、間違ってるかな？？んーでもこれなら！！！！よし大丈夫！！……のはず きっとお母様ならこうするかな？？？私の脳内エンドレスでこんな感じ笑」とつづった。

「不器用な私ですが、着実に一歩づつ 人としても 歌舞伎役者の妻としても成長していけるように努力いたします 8月の歌舞伎座では、地に足がついた状態でいれますように…笑」（原文ママ）と記し、衣装姿の橋之助らとの楽屋でのショットも投稿した。