先日、生活保護利用者の約250人が東京都に対し、今の支給額では健康で文化的な生活が成り立たないと、生活保護費の基準見直しを求めた。物価高が直接、生活を直撃するとも指摘される生活保護受給者だが、実際はどうなのか。『ABEMA Prime』では、生活保護を受ける85歳の女性に話を聞いた。

【映像】85歳女性の1カ月の収支（実際の映像）

■「2週間前に410円だったお茶が、610円になっていた」

生活保護を受け東京都内でひとり暮らする森和恵さん（85）。日々の物価上昇が生活に直接のしかかっている実態について、「物価高が頭の中にいつも入っている。お金がなくては生活できないのに、2013年から支給額を減らされ、上げてほしいと言っても政府は耳を貸さない。この2〜3年の物価高はすごい」と語る。

具体的な事例として、仏壇に供えるためのお茶を購入した経験を話した。「2週間くらい前に買いに行ったら410円で200グラムのお茶が買えたが、その後に行ったら610円になっていた。生活ギリギリの線で生活しているのに、一つの品物でそんなに上がる。1000品目から2000品目というように当たり前のように上がってくる」といい、一時は購入を諦めたものの「必要不可欠なものだから買わなくてはいけない」と結局手にしたと明かした。

■「お金かかっちゃうから、もう出かけられない」

また、森さんは「外に出るとお金かかっちゃうから、もう出かけられない」といい、娯楽については「1週間のテレビ欄を楽しみにしている。バラエティではなく、ニュースやグレートネイチャー、ワールドライフ、百名山といったBSの番組が見られるので」と話す。

健康管理も自分なりに行っているという。「荒川区役所から体操やストレッチのビラが入ってきたことがあり、口の中の運動や、肩・手・腹筋・つま先のストレッチを5年間やり続けている。お医者さんにはほとんどかかっていない」とし、健康を最優先にしながら生活費を抑える姿勢を示した。

■「一人減り、二人減り」高齢者の孤立問題

しかし生活費の問題だけにとどまらない、高齢の受給者が直面する孤立の現実だ。「全国で67%の不動産会社が高齢者の入居を拒否しており、簡単に引っ越しもできない方が困っている」と指摘する。

また、長年通っていた集まりがメンバーの高齢化とともに縮小していった経緯も明かした。「ここ10年ほどで、一人減り、二人減り、亡くなり、施設に入り、最後には集まる人が二人か三人になった」と振り返り、高齢の生活保護受給者が地域の中でいかに孤立しやすい状況に置かれているかを示した。「月に一度集まっておしゃべりしながらお茶を飲み、情報交換する場が各地にある」とも紹介し、そうしたつながりの重要性を語った。

荒川の生活と健康を守る会に約20年間関わり、会合や学習の場に参加することで「皆さんの顔を見るだけで孤独を和らげてきた」と話す。「一人でいるとどうしても、いつ何があっても覚悟はしているが、自分なりに解釈したり勉強したりしながら、請求に対して一歩でも二歩でも前に進めるようなことができればいい」とした。

（『ABEMA Prime』より）