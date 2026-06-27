南野拓実、8番受け継いだ久保建英の復帰に期待「タケもやれますよと言っていた」
北中米ワールドカップを戦う日本代表にメンター役として帯同しているMF南野拓実(モナコ)はグループリーグ第3戦スウェーデン戦(△1-1)から一夜明けた26日、左膝の負傷から復帰を目指すMF久保建英(ソシエダ)とランニングで並走し、コミュニケーションを交わしていた。
久保は今大会、これまでの背番号20ではなく、南野の背番号8を受け継いでプレー。14日のオランダ戦(△2-2)で負傷した後には、同じ左膝の負傷から復帰を目指している南野がたびたび気遣う様子を見せていた。
練習終了後に報道陣の取材に応じた南野によると、久保とは現在の膝のコンディションや前日のスウェーデン戦について話していた様子。その上で「あいつは元気なんで、特に励ます必要はないですね」と“メンター役”としての振る舞いは必要ないようで、明るく期待を口にした。
「決勝トーナメントであいつが帰ってくるまでみんな勝ち進むということを信じているし、タケもそれを信じてリハビリしている」
現在の久保の状態についても「順調そうでした」と南野。「あと言ってたのは『試合に出たらアドレナリンが出てやれるだろう』と。タケも『やれますよ』って言ってたので大丈夫だと思います」。決勝トーナメントでの早期復帰に向け、準備は整いつつあるようだ。
(取材・文 竹内達也)
久保は今大会、これまでの背番号20ではなく、南野の背番号8を受け継いでプレー。14日のオランダ戦(△2-2)で負傷した後には、同じ左膝の負傷から復帰を目指している南野がたびたび気遣う様子を見せていた。
「決勝トーナメントであいつが帰ってくるまでみんな勝ち進むということを信じているし、タケもそれを信じてリハビリしている」
現在の久保の状態についても「順調そうでした」と南野。「あと言ってたのは『試合に出たらアドレナリンが出てやれるだろう』と。タケも『やれますよ』って言ってたので大丈夫だと思います」。決勝トーナメントでの早期復帰に向け、準備は整いつつあるようだ。
(取材・文 竹内達也)