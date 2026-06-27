FC東京からレンタル移籍中の2選手が完全移籍に移行
FC東京は27日、2選手の移籍を発表した。モンテディオ山形に期限付き移籍していたMF寺山翼(26)が完全移籍に移行、同じくファジアーノ岡山に期限付き移籍していたDF白井康介(32)が完全移籍に移行する。
寺山は順天堂大から21年に加入。山形では25年よりプレーし、昨季のJ2では15試合に出場して3得点を決めていた。また今年の百年構想リーグでは20試合(2得点)に出場していた。
白井はこれまで湘南、愛媛、札幌、京都、そして23年よりFC東京でプレー。昨季もJ1で20試合(1得点)に出場。岡山にレンタル移籍した百年構想リーグでは17試合(2得点)に出場していた。
山形を通じて寺山は「素晴らしいクラブの一員になれる事にとても感謝しています。みなさんと目標を叶えられるようにより一層、覚悟と責任を持って闘います」。
岡山を通じて白井は「岡山がJ1の舞台でさらに上のレベルへ、目指す最高の景色へ辿り着けるように、自分の持てる経験と力を全て注ぎ込みます」と意気込みを語っている。
寺山は順天堂大から21年に加入。山形では25年よりプレーし、昨季のJ2では15試合に出場して3得点を決めていた。また今年の百年構想リーグでは20試合(2得点)に出場していた。
山形を通じて寺山は「素晴らしいクラブの一員になれる事にとても感謝しています。みなさんと目標を叶えられるようにより一層、覚悟と責任を持って闘います」。
岡山を通じて白井は「岡山がJ1の舞台でさらに上のレベルへ、目指す最高の景色へ辿り着けるように、自分の持てる経験と力を全て注ぎ込みます」と意気込みを語っている。