開催：2026.6.27

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 1 [Dバックス]

MLBの試合が27日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回表、2番 ヘラルド・ペルドモ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 TB 0-1 ARI

1回裏、3番 フニオール・カミネロ 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 3-1 ARI

7回裏、6番 セドリク・ムリンス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 4-1 ARI、1番 ヤンディ・ディアス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-1 ARI、2番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-1 ARI

試合は6対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで3勝7敗0S。

ここまでレイズは46勝33敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位。一方Dバックスは41勝40敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:51 更新