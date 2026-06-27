2026年6月27日（土） MLB メッツ vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.6.27
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 1 - 2 [フィリーズ]
MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとフィリーズが対戦した。
メッツの先発投手はザック・ソーントン、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。
1回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 NYM 0-1 PHI
4回裏、5番 ジャレド・ヤング 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-1 PHI
7回表、1番 トレー・ターナー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 NYM 1-2 PHI
試合は1対2でフィリーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで8勝1敗0S。負け投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで4勝2敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗20Sとなっている。
ここまでメッツは34勝48敗で16.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方フィリーズは46勝36敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-27 14:04:20 更新