開催：2026.6.27

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 1 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとフィリーズが対戦した。

メッツの先発投手はザック・ソーントン、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

1回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 NYM 0-1 PHI

4回裏、5番 ジャレド・ヤング 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-1 PHI

7回表、1番 トレー・ターナー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 NYM 1-2 PHI

試合は1対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで8勝1敗0S。負け投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで4勝2敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗20Sとなっている。

ここまでメッツは34勝48敗で16.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方フィリーズは46勝36敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 14:04:20 更新