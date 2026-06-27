台風第７号は２７日夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。また、台風第８号が２７日朝にかけて東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。関東甲信地方から近畿地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【写真を見る】【台風情報】台風7号は日本の東を北上中 きょう夜に関東・東京方面へ あすまでの雨量は最大200ミリか 前線活発化で警戒を【気象庁発表詳細】

［気象概況］



前線が西日本から東日本の太平洋側に停滞しており、活動が活発となっています。

台風第７号は、２７日３時には屋久島の南南東約９０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。一方、台風第８号は、２７日３時には三宅島の南西約２６０キロにあって、１時間におよそ５５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。





台風第７号は、次第に速度を上げて２７日夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近するでしょう。また、台風第８号は、２７日朝にかけて東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もあります。２つの台風は、その後、日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。台風第７号と台風第８号の周辺の暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き２７日は前線の活動は活発で、東日本から西日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］



２７日は、東日本太平洋側を中心に、西日本や北日本の太平洋側でも激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるでしょう。

２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ



［風の予想］

東日本太平洋側と西日本太平洋側では２７日は、非常に強い風が吹くでしょう。

２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２０メートル（３０メートル）

［波の予想］



東日本太平洋側では２８日にかけて、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２７日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ６メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

四国地方 ５メートル うねりを伴う

２８日に予想される波の高さ

関東甲信地方 ６メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方から近畿地方では２７日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本太平洋側では２７日は暴風に、２８日にかけてうねりを伴う高波に警戒してください。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。