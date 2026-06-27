● 6月30日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<589A> ネイス　　　　　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　子ども向け体操教室の運営（直営およびフランチャイズ方式）および、
　　児童発達支援・放課等デイサービス施設の運営（直営方式）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 8月期　　 2855　　　　 312　　　　 358　　　　 248　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】岡三証券

　【公募・売り出し】
　　公募10万株、売り出し105万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し17万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】1320円
　【調達資金の使途】新規出店に係る設備費。

株探ニュース