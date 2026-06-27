ニューストップ > 車ニュース > 本物マシンのコクピットに乗り込んでＧＴドライバー体験しよう！ 「… 本物マシンのコクピットに乗り込んでＧＴドライバー体験しよう！ 「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!! in スーパーオートバックス・仙台泉加茂」を開催!! 本物マシンのコクピットに乗り込んでＧＴドライバー体験しよう！ 「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!! in スーパーオートバックス・仙台泉加茂」を開催!! 2026年6月27日 10時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ＧＴマシンを間近で見られてサーキット観戦デビューにも最適な体験イベントやります！ お得情報満載な「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!!」を2026年もスーパーオートバックス２店舗で開催 どうなる2026年スーパーGT！ GTアソシエイション坂東正明代表に直撃インタビュー!! SUPER GTファンは入会しないと絶対に損！ お得な特典ばかりの「SUPER GT サポーターズクラブ」が破格の内容だった 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線