5年前の密着映像が再脚光

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）の1次リーグF組最終節でスウェーデンと1-1で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。次戦で王国ブラジルと激突。ネット上ではスウェーデン戦の後半11分に先制点をもたらした前田大然のあるエピソードが話題再燃となっている。

注目を浴びているのは、5年前に公開された映像だ。

2020年8月、横浜F・マリノスへ期限付き移籍で加入したばかりの前田の姿を捉えたチーム密着映像の中で、ブラジル人助っ人チアゴ・マルチンスから「大然は何歳？」と問われ、「22歳」と返答。スキンヘッドだった当時の前田の貫禄ある風貌に、マルチンスは冗談交じりに「ウソをつくな！」と突っ込んだ。

同胞のエリキも「ブラジル人をだますな！」と呼応。前田は「ホントホントホント」と弁明に追われていた。

横浜F・マリノスの公式YouTubeチャンネルで公開されたこの場面は当時、大きな反響を呼んだが、W杯でブラジルとの対戦が決まったタイミングで話題が再燃。X上で再脚光を浴び、「これホント好き」「懐かしい笑 これ好き！」「笑った」「数ある大然のエピソードの中で一番すき」「それだ！！w」「そういえば、ブラジル人をだますチャンスやん」「数ある大然のエピソードの中で一番すき」などと反響が広がっていた。

ブラジル戦は日本時間30日午前2時のキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）