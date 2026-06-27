モー娘卒業した牧野真莉愛、今後について言及「皆様にお伝えしていませんでしたが」
アイドルグループ・モーニング娘。’26を卒業した牧野真莉愛（25）が27日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動について言及した。
【写真】「とっても素敵」「健康的ー！」美スタイルまぶしいビキニ姿の牧野真莉愛
文書を投稿。「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と伝え、「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と呼びかけた。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入。2026年6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。
【写真】「とっても素敵」「健康的ー！」美スタイルまぶしいビキニ姿の牧野真莉愛
文書を投稿。「自分の今後の活動について、皆様にお伝えしていませんでしたが、これからも芸能活動を続けてまいります」と伝え、「引き続き、牧野真莉愛の応援お願い致します」と呼びかけた。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入。2026年6月24日の東京・日本武道館公演をもって卒業した。また、グループに加入前は年間50回以上スタジアムで観戦し、キャンプも観に行くほど大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。