２６日午後１０時２８分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、同県富士河口湖町で震度６弱を観測した。

総務省消防庁などによると、山梨県で８人、東京都で５人、神奈川県で１人、静岡県で１人の計１５人がけがをした。この地震による津波はなかった。

気象庁によると、震源の深さは２０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・６と推定される。各地の主な震度は、山梨県大月市で震度５強、甲府市、相模原市緑区、静岡県小山町などで震度５弱だった。総務省消防庁によると、神奈川県で別の１人がけがをしたとの情報もあるという。

気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は２７日未明に記者会見し、二つの台風の影響で土砂災害の危険度が高まっており、今後１週間は最大震度６弱程度の地震に注意するよう呼びかけた。

今回の地震は、富士山の北東約３０キロで発生した。気象庁によると、火山活動の活発化を表す火山性地震は起きておらず、地殻変動の異常を示すデータもないという。海老田課長は、富士山の噴火活動について「特段の変化は見られていない。すぐに噴火する心配はしていない」と述べた。

山梨県で震度６弱以上を観測したのは１９２４年以来。ただ、震源の周辺では近年、Ｍ５クラスの地震がたびたび起きている。今回は震源が浅く、比較的揺れやすい地盤のため、Ｍ５クラスでも震度６弱の大きな揺れになったという。

千葉の地震とは「直接関係はない」

山梨県に最大震度６弱の揺れをもたらした今回の地震は、海側の「フィリピン海プレート」が陸側のプレートと衝突するエリアで発生した。このエリアでは、マグニチュード（Ｍ）５級の地震が過去にも度々起こっている。東京大の加藤愛太郎教授（地震学）は「プレートがぐいぐいと押して、圧縮した地殻内で地震が発生したとみられる」と指摘する。

震源から約３０キロ・メートル離れた富士山の火山活動について、気象庁は「特段の変化はない。心配はしていない」とする。富士山科学研究所長を務める藤井敏嗣・東京大名誉教授（マグマ学）は「富士山直下で起こる火山性地震とは異なる。この地震が富士山の火山活動に影響するとは考えていない」と話す。

２５日午前には岩手県沖でＭ７・２、２６日午後には千葉県北東部でＭ５・８の地震が相次いだ。これらは海側の「太平洋プレート」の沈み込みによって発生しており、要因が異なる。気象庁は「（震源も）離れており、直接関係はない」とした。