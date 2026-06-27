NHKラジオに出演している気象予報士の吉井明子さんが26日、自身のインスタグラムを更新。グラビアに挑戦したことを報告した。



【写真】スタイルだけじゃない！柔軟性もバツグン、見事なバランス

「6月29日(月)発売の『週刊プレイボーイ』28号ご覧頂く機会があれば、とても嬉しいです」と告知して、紫色のノースリーブ姿とトップスをたくし上げて下着のようなビキニ姿を披露した2カットを投稿。同誌の表紙でも「45歳、気象予報士、まさかまさかの初水着!」と紹介されている。



慶大卒の吉井さんはNHKラジオの「Nラジ」「マイあさ!」に出演。防災士の資格も持ち、ファンの間では“美人すぎる気象予報士”として人気を集め、本人も身体のラインの分かるフォトジェニックなカットをインスタでたびたび投稿。身体の柔らかさをいかした難易度の高いバランスポーズなども公開している。



5月の投稿では、「みんなに会える夏」と書き出し、「この夏は皆さんに直接会える機会がありそうで楽しみにしています」と新たな展開を“予告”。ファンの間で「ついにグラビアかDVDか」といった期待が高まっていた。



期待を裏切らないグラビア進出には、「ついにきた!」「ここ数年で一番の衝撃」「決意決断に感謝です」「とうとう拝見できる時が来ましたか」「ダイナマイトボディがやっと拝める」「あまりの衝撃に、アイコラかAIかと思いました」などと歓喜の声が相次いでいる。



（よろず～ニュース編集部）