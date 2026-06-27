洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いるサッカー韓国代表の北中米ワールドカップ（W杯）32強進出の可能性がますます薄れている。

セネガル代表は27日（日本時間）、カナダのトロントBMOフィールドで行われた1次リーグI組第3戦でイラク代表に5−0で完勝した。

I組3位のセネガルはA組3位の韓国と同じ1勝2敗（勝ち点3）だが、得失点が＋3となり、各組3位チーム間の競争で韓国（−1）を上回った。

今大会では各組3位の12チームのうち上位8チームが32強に進出できる。勝ち点−得失点−多得点−フェアプレーの順に比較して順位を決める。1次リーグ2敗だったセネガルはこの日、イラクに2点差以上で勝利してこそ韓国を上回る状況だった。一方、韓国の立場では、セネガルとイラクが引き分け、またはセネガルが勝利しても1点差で勝利することを期待していた。

しかしセネガルは2ゴールどころか5ゴールを浴びせた。試合開始4分で先制ゴールを決めた。CKからアブドゥライ・セク（マッカビ・ハイファ）のヘディングシュートがハビブ・ディアラ（サンダーランド）の足に当たって入った。

前半9分、ペナルティーエリア付近でセネガルのサディオ・マネを倒したイラクのレビン・スラカ（ポート）がビデオ判定（VAR）の末、退場処分となった。

11対10の数的優位の中、セネガルは後半11分に追加ゴールを決めた。イスマイラ・サール（クリスタル・パレス）がカットバックを蹴り込んだ。続いてセネガルのパペ・ゲイエ（ビジャレアル）が後半14分、左ミドルシュートでまたもイラクのゴールネットを揺らした。ゲイエは後半26分にも自身2点目、チーム4点目となるゴールを決めた。後半37分にはイリマン・エンディアイエ（エバートン）も得点した。

韓国は各組3位の12チームのうち順位が4位から前日まで6位に下がっていたが、この日、セネガルにも抜かれて7位まで落ちた。現在スコットランドを上回っているが、残り5組のうち3組の3位チームより上位にならなければいけない絶望的な状況だ。韓国の32強進出のために必要な場合の数は、9つのうち4つが不発に終わった。

韓国は他組の試合を見守りながら他チームに期待をかけなければならない屈辱的な状況だ。

統計会社オプタは南アフリカ戦の直後、韓国の32強進出の確率を87％と予測していたが、前日に54．45％に下方修正したのに続き、この日は36．04％に引き下げた。