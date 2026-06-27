森保一監督が一番、心の底から信頼しているのが、堂安律（28）だろう。

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東京五輪を戦うU24日本代表を立ち上げた時、森保監督がチームの攻撃の軸に置いたのは三笘薫ではなく、堂安だった。その信頼の証は背番号10を任せたことからもうかがえる。

森保監督にとって10番は絶対的なエースの番号だった。子どもの頃は攻撃的MF・マラドーナが好きだった。また、自身が代表でプレーしていた時の10番はラモス瑠偉。その圧倒的な存在感から10番はチームのエースであり、一番信頼のおける選手という認識だった。



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カタールW杯後にエースへの思いを深くした理由

堂安は、前回のカタールW杯では8番だったが、北中米W杯に向けて再スタートを切った2023年6月からは10番をつけ、今回のW杯も10番をつけて戦うことになった。

堂安は、エースの座にこだわって来た。

前回のカタールW杯でクロアチアにPK負けをした後、堂安はこういった。

「無力しか感じなかった。途中で交代して、ベンチから応援をしていましたが、やっぱりピッチに立ってなんとかチームを助けたいと思っていた。それができず、PKを蹴る際にピッチにいられなかった。

自分が本当にエースを狙いたいのであれば、PKでピッチに立っていないといけないですし、そこで外しても決めてもあいつならと思われる選手になりたい。そうなれない無力さを感じました」

その時、エースへの思いを深くしたのと同時に、強く思ったのがリーダーシップを執るということだった。当時、キャプテンの吉田麻也がキャプテンシーを発揮して、長友佑都がそれを支える形でチームはうまく機能していた。堂安は、食事の時も含めて、できるだけ彼らの傍にいて多くを学んだ。

「麻也さんと佑都君に共通しているのは、いるだけで安心感がありますし、ロッカールームでの話も非常に説得力があるということ。それがどこから来ているのか分からないですけど、普段の立ち振る舞いとか、発言とか、練習している時の態度ですとか、僕らは見て、生活してきているので、そういう細かいところからきているのかなと思ったりします。

ふたりみたいな選手は今の僕らの世代にはいないので、先輩方の背中を見て、ああいう存在になりたいと思いました。僕はエースになりたいとずっと言っていますけど、自分がリーダーになる覚悟を持ってやっていきたいと思います」

なぜ堂安はプレイヤーとしての質が上がったのか？

堂安は、チームリーダーになるべく、まずは自らのプレーに磨きをかけた。W杯の舞台で痛感したのは世界のトップ選手との圧倒的な個の差だった。いくら組織が優れても圧倒的な個の前では打開されてしまう。個を磨き、その総力が組織として連動、連携していけばもっとチームは強くなる。

堂安は、そのために自己投資を進めた。

ドイツでは食事に苦労していたので、日本から専属シェフを雇い、日常から栄養バランスの良い食事を心掛けた。専属のメディカルトレーナーにも来てもらい、体のケア、コンディションの調整などを任せた。マネジメント会社を含めて「チーム堂安」として動き、プレイヤーとして結果を残せるように確かなサポート体制が敷かれた。

その結果、プレイヤーとしての質が上がり、フライブルクの3シーズン目となる2024‐2025は34試合10得点として、初めて二桁ゴールをマークした。そこで高い評価を得て、2025年にフランクフルトと5年契約を結び、チームの主軸に成長した。

結婚を発表、堂安らしいド派手な披露宴を開いた

クラブで結果を出すことができたのは、私生活の充実も大きい。かねてより交際していたモデル・インフルエンサーの明松美玖さん（30）と2024年1月に入籍し、6月に結婚を発表した。

6月に公表した理由について堂安は、「籍は1月に入れたんですけどアジアカップに集中したくて。その時に発表して、自分が良くないとどうしても女性の方に（批判が）行くと、かわいそうなので。そこはシーズン終わってから発表しよう」と語り、妻への気遣いを見せた。

翌2025年6月には東京で披露宴、ハワイで家族中心のウエディングパーティーを開いた。東京での披露宴には久保建英、三笘ら代表のチームメイトはもちろん、ガンバ大阪時代から親交があった明石家さんま、小栗旬・山田優夫妻、さらに長友・平愛梨夫妻が参列し、堂安らしいド派手で楽しい式だったという。

結婚について堂安は、「自分の夢をかなえることが家族を幸せにすることだと思っている」と語り、日本代表で活躍し、W杯で優勝するという夢を実現するためにより一層の努力をしていくことを自分に課した。

右ウイングバックで森保監督の信頼を得ているワケ

公私ともに充実の時を迎え、日本代表では、右サイドの攻撃において替えの利かない欠かせない選手になった。2024年6月のミャンマー戦から3バックにシステムを変更して以来、右ウイングバックが主戦場となった。

攻守にアップダウンする体力、スピード、フィジカルの強さが求められるが、そのすべてで森保監督の信頼を得ている。とりわけ、インサイドハーフの久保とのコンビは右の攻撃の火力を一層強め、今や日本のストロングポイントになっている。

だが、堂安はW杯では右だけにこだわらず、攻撃全体を活性化する意識でいる。

「ちゃんとオーガナイズしてくる相手にポゼッションして、自分のポジションにステイしているだけじゃやっぱり崩れない。誰かが違うポジションに変更するかとか、タケ（久保）と俺がポジションを替わるとか、（伊東）純也くんと（中村）敬斗が替わるとか、例えば大胆に純也くんが自分のウイングバックのところまで来て、俺が左のシャドーに入っていくとか、そういう大胆さも必要だと思います」

エース、そしてリーダーになるという自分への約束を果たせるか

こうした思い切りのいいプレーを考え、実行できるのが堂安の良さだ。ただ、今回のW杯で目立つのは献身的な守備だ。オランダ戦、チュニジア戦ではエース封じを演じ、2試合で勝ち点4獲得に貢献した。

だが、スウェーデン戦では失点を防げず、怒りを爆発させた。堂安の凄みは、やはり攻撃力にある。決勝トーナメントからは、守備をやりつついかに点を取るかがひとつテーマになる。

そして、もうひとつやらなければならないことがある。チームには前大会でも精神的な支えになった長友がおり、吉田もサポートプレーヤーとして同行している。彼らがいるなかで、カタールの時に誓ったエースになり、リーダーになるという自分への約束を果たせるだろうか。

堂安にとって、4年前の大きな宿題を解く時になる。満点解答の先には、まだ見ぬ景色やビッグクラブからのオファーなど、大きなご褒美がもたらされるはずだ。

（佐藤 俊）