ドンとこい酷暑！「アマノフーズ」が提案する、これが夏の新おみそ汁「氷おみそ汁丼」だ

おみそ汁といえば、湯気立つ熱いヤツをズズっと……てなワケですが、こうも日本の夏が暑くなると、どうも敬遠しがち。そんなおみそ汁界隈緊急事態に、フリーズドライおみそ汁のトップブランド「アマノフーズ」が仕掛ける、夏だからこそ最高なおみそ汁とは！？

（取材・撮影／カーツさとう）

新しいおみそ汁の食べ方を提案！

みなさまご存知でしょ「アマノフーズ」。

フリーズドライのみそ汁やお吸物のシェアで日本のトップをひた走る、アサヒグループ食品のブランドですよ。

そのトップフリーズドライみそ汁メーカーが、この耐えがたいド酷暑列島・日本に合わせた新しいみそ汁の食べ方を大々的に打ち出してまいりました。

それが「冷たいおみそ汁」！ からの「氷おみそ汁丼」だ！！

中には「ワタシも似たようなことやってます」なんて人も既にいるかもしれない。

しかし！ アマノフーズは自社のフリーズドライみそ汁を、冷たくしながら最大限においしく食べられる、キッチリとしたレシピを紹介したのだった。

それがこれだ！！

「いつものおみそ汁 なす」を使って写真入りで説明いたします。もちろん他の味の商品でもOKよ。

「いつものおみそ汁 なす」

お碗に入れた「いつものおみそ汁」に、お湯を50ml注ぐ。普通の熱いおみそ汁を作る場合は160mlなんで、3分の1弱ですね。

お碗に入れた「いつものおみそ汁」に、お湯を50ml注ぐ

よくかき混ぜる（当たり前ですが）。

よくかき混ぜる

ここに90gの氷をブチ込むんで軽くまぜる。ちなみに氷90gというのは、家庭用の氷……冷蔵庫の製氷機で作られる氷だと13個程度だそうです。これもアマノフーズのレシピに判りやすく書いてありました〜。

氷を投入

この時点で、アッという間に「冷たいおみそ汁」の完成。このおみそ汁、おみその塩分が「凝固点降下」を引き起こすんで、相当なキンキン状態でございます。

そして今度はそのキンキンの「冷たいおみそ汁」を……。

「冷たいおみそ汁」をご飯の上にかける

「冷たいおみそ汁」を別のお茶碗に用意しておいたご飯120gの上にかける！！

「氷おみそ汁丼」完成

「氷おみそ汁丼」完成ェ〜ッ！

「氷おみそ汁丼」を実食！アレンジレシピも公開

いや、これがどう考えても暑い日にゃ最高の旨さ！ サラサラ〜ッと旨みと涼感が口中から食道へと駆け抜ける悦楽。そして「これがさっきまで乾燥してたフリーズドライだったのか？」と驚くほどのナスの食感と味わい。

蛇足ではありますが、おみそ汁は汗で流れ出た体内の塩分補給って意味もあるし。

で、さっき「ワタシも似たようなことやってます」と書いたけど、このワタシも似たようなことはやってはいました。氷じゃなくて、テキトーな分量の氷水を入れて。

でも、メーカー自らが作り上げた正式レシピの分量でやると、やっぱりふた味違うわ。

で、ここからが重要なんですが、「やってます」とは言ってみたものの「アマノフーズ」のおみそ汁ではやったことなかったの。

だって「アマノフーズ」のフリーズドライのおみそ汁っていうのは、いろいろあるインスタントみそ汁の中でも、なんつっても具が贅沢なプレミアムな品じゃないですか。おみそ汁を冷やして食べるってのは、邪道だと思いつつやってたんで、プレミアムおみそ汁に対しては失礼だと思ってた。顆粒だったり、ペーストみたいな味噌を溶くような品でやってた。

判りやすく説明すると、パンクの人が、革ジャンにオシャレで鋲を打つじゃない？ でも高額な「バンソン」や「ルイス」の皮ジャンにはやらず、パキスタン製の安めの革ジャン……通称“パキジャン”には鋲を打つのと同じ感覚ですよ。

ところが今回。邪道と思ってた食べ方に「アマノフーズ」が自らがゴーサイン出した。

これはもう革ジャンの例えよりも、自動車メーカーの公認で車をチューンアップする会社あるじゃない？ そういうところの超高額カスタムカーが近いかもしれない。GT-Rの「NISMO」とか、ベンツの「AMG」とか。

ようするに「アマノフーズ」の『氷おみそ汁丼』は、このド酷暑・日本を乗り切るための、おみそ汁界の「ベンツAMG」ってことですよ！

そして、ここからさらに重要なんですが、この冷やしたおみそ汁が旨いのには、科学的な裏付けがある。

温かいおみそ汁と冷たいおみそ汁を、AI搭載の味覚センサーで数値化したところ、

・旨みは、温かいおみそ汁が3.71のところ、冷たいおみそ汁は3.84！

・コクは、温かいおみそ汁が5.73のところ、冷たいおみそ汁は5.93！！

この上の２行、フォントを大きくしたいくらいですよ。とにかくもう、納得せざるをえないことになっております。

そして「アマノフーズ」は、さらなるチューンアップを施した超カスタム「氷おみそ汁丼」のレシピをも発表していたのだった。それが……。

「さばと夏野菜の豆乳仕立て」

「トリプル発酵旨辛韓国風」

「さばと夏野菜の豆乳仕立て」と「トリプル発酵旨辛韓国風」！

そのレシピの全貌はネットの「アマノフーズ」の「氷おみそ汁丼」特設サイトを見るがいい。

なんだかもう、今年の夏はむしろ、とんでもない酷暑になるくらいの方が楽しみにすらなってきた。汗かきながら「氷おみそ汁丼」をサラサラ〜ッといく。でもって半分くらい食べたところで「フ〜ッ」なんてひと息つく……あぁ最高ッ！

取材・撮影／カーツさとう

1963年品川生まれ。十代よりフリーライターとして生計を立てる。そのかたわら、秘密諜報部員・毒蝮調教師としても活躍することなど当然なく、のほほんと今に到る。最近の著作『図鑑NYAO ネコみっけ！』（小学館）。

【画像】夏の新おみそ汁「氷おみそ汁丼」の全貌（7枚）