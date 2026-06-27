学校から帰宅した子供に対して親はどのように対処すればいいのか。現代親子の事情に詳しい公認心理師の柳川由美子さんは、宿題を自主的にやらなかった子供が、母親が声かけを変えた途端、自ら机に向かうようになったケースを紹介する――。

※本稿は、柳川由美子『がんばり過ぎる親の心を休ませる子育ての不安と孤独をほぐす心理学』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

■「信じる」と「プレッシャー」は紙一重

社会からの無言のプレッシャーを受け続けると、親の「ちゃんとしなきゃ」という焦りは、時として子どもへの過剰な期待という形に変わって表れることがあります。

「この子のためにできることは全部してあげたい」

と声をかけているのに、いつのまにか子どもが苦しそうな顔をしている――その瞬間、胸の奥に「どうして？」という戸惑いが残らないでしょうか。

親のまなざしには、子どもを支える大きな力があります。その心理的背景を説明してくれるのが「ピグマリオン効果」です。これは、1960年代にアメリカの心理学者ロバート・ローゼンタールらが行った実験で知られるようになった言葉で、「周囲から期待されると、実際に成績や行動が向上する」という現象を指します。

つまり、「あなたならできるよ」と信じる姿勢は、子どもの力を引き出すポジティブなエネルギーになるのです。でも、その信じる力が強過ぎると、思いがけず子どもを追いつめる“期待のワナ”に変わってしまうことがあるのです。

ある小学5年生の男の子のお母さんは、算数が得意なわが子に「あなたなら絶対に100点が取れるわ」と声をかけ続けていました。彼は努力家でいつも高得点を取っていましたが、ある日テストで90点を取った時、涙をこらえてこう言いました。

「ママ、100点じゃなかったから、がっかりしたでしょ？」

その時、母親はハッと気づきました。「あなたならできる」という信頼の言葉が、息子にとっては「完璧でいなければならない」という重荷になっていたことに。子どもは“信頼されている”のではなく、“結果を出さなければ愛されない”と感じていたのです。

スポーツや勉強の場面でも、「期待してるよ」「きっとできるよ」という声かけが、時に「失敗してはいけない」という圧力に変わってしまうことがあります。

信じる気持ちとプレッシャーの差は、ほんの紙一重です。

親の声のトーンや表情の微妙な違いを、子どもは驚くほど敏感に感じ取ります。教育心理学の研究でも、期待の言葉を「励まし」として受け取るか、「圧力」として感じるかは、親子の関係性の“温度”によって大きく変わることがわかっています。

信頼関係がしっかりしていれば、「信じてくれている」と伝わりますが、緊張や距離を感じる関係では「失敗を見張られている」と受け取られやすいのです。つまり、“信じる力”が届くかどうかは、信頼関係という土台の上にしか築けないのです。

■“期待し過ぎる親”は子どもを追いつめる

たとえ普段の関係がよくても、期待の量が過剰になると、子どもはやはり苦しくなります。期待には2つの顔があります。「あなたならできる」と温かく見守る期待と、「できなければ失望するよ」という圧を伴う期待です。

例えば、子どもが「習い事をやめたい」と言った時、「ここまでがんばったんだから続けよう」という言葉は、一見励ましのようですが、受け取る側からすると、“がんばり続けないと認めてもらえない”という誤解につながることがあります。親の温かい思いが、量や強さを間違えることでプレッシャーへとすり替わってしまうのです。

■「◯◯すべき」という思い込みに気づこう

多くの場合、過剰な期待は親自身の中にある「子どもはがんばり続けなければならない」「周りから“きちんとした親”だと思われたい」といった思い込みから始まります。

柳川由美子『がんばり過ぎる親の心を休ませる子育ての不安と孤独をほぐす心理学』（実務教育出版）

こうした思い込みの背景には、“子どもを思う気持ち”と同時に、「親としてこうあるべきという自分自身へのプレッシャーも潜んでいます。

でも、それが強過ぎると、目の前にいる子どものありのままを受け止める余裕がなくなってしまいます。心理学では、この内なる基準を意識化するだけで、子どもへの関わりがやわらかくなることがわかっています。

「私は子どもに何を求めているのだろう？」

「それは本当に、この子のため？ それとも私の安心のため？」

心の中で、そう問いかけること自体が、過剰な期待を手放し、子どもとの健やかな距離を整えるきっかけになります。

夕方、宿題を見るのが日課になっていたお母さんは、毎晩のように「ちゃんとやったの？」と声をかけていましたが、「私は“きちんとした母親”でいたいだけかもしれない」と気づいたそうです。

そこから、声かけを「今日もよくがんばったね」と変えたところ、子どもが自然に自分から机に向かうようになりました。

親が自分の内側を少し見つめ直すだけで、子どもとの間に流れる空気がやわらかく変わっていきます。完璧な親になる必要はありません。

むしろ、「うまくいかない日もあるよね」と笑い合える関係こそが、子どもの心をのびやかに育てていくのです。

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柳川 由美子（やながわ・ゆみこ）

公認心理師

公認心理師、臨床心理士の資格を持つ不安専門カウンセラー。鎌倉女子大学児童学部子ども心理学科を卒業後、東海大学大学院の前期博士課程を修了。もともとはピアノ教師だったが、義母の末期がんの看病をきっかけにカウンセラーを志す。自身の不安症を克服した経験から、大学院では「脳は心を解き明かせるか」「脳から見た生涯発達と心の統合」などを学ぶ。2005年より大学やメンタルクリニック、企業研修などで活動を開始し、現在は「メディカルスパ西鎌倉」「メディカルスパみなとみらい」でカウンセリングを行う。1万2000回以上の個人セッション経験を通して発見した共通パターンに基づき、独自のメソッドで相談者を解決に導いている。著書に『不安な自分を救う方法』（かんき出版）、『晴れないココロが軽くなる本』（フォレスト出版）がある。

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（公認心理師 柳川 由美子）