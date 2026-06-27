「あの男の子は誰？」日本人モデル、K-POP新曲MVで男性主人公に抜擢！フォロワーも急増

日本人モデルが注目を集めている。

ガールズグループHearts2Heartsの新曲『Lemon Tang』のミュージックビデオに男性主人公として登場し、話題となっている。

【画像】Hearts2HeartsのMVに登場した日本人モデル

最近公開されたHearts2Heartsの新曲『Lemon Tang』のミュージックビデオで、日本人モデルのセナは男性主人公として登場した。

セナは今回のミュージックビデオで、爽やかな夏の雰囲気を盛り込んだストーリーの中心人物として活躍。Hearts2Heartsのメンバーたちとのケミストリーを通じて楽曲の雰囲気を効果的に伝え、「あの男の子は誰？」と視聴者の関心を集めた。

（画像＝『Lemon Tang』MVキャプチャ）セナ

セナは日本出身のモデル。『Lemon Tang』のミュージックビデオ公開後、セナの個人SNS（skemlg）のフォロワー数は従来比で20倍以上増加するなど、国内外のファンから高い関心を集めている。

モデルとしてだけでなく、今後さまざまなコンテンツ分野で見せる活躍にも期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）