バドミントン男子で元世界ランク１位の桃田賢斗が結婚式の様子をアップした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と挙式を報告。「この日を迎えるまでに関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。

桃田は２０２５年１２月３０日に婚姻届を提出。今年１月に結婚を発表した。関係者によるとお相手は一般女性だという。結婚発表の投稿では、左手薬指を写した２ショットを披露したが、妻の姿を投稿したのは今回が初めて。

写真を大量にアップし「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」とドレス姿の妻にデレデレ。「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！今後とも、変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします」とメッセージ。

会場はザ・リッツ・カールトン東京で「プロポーズをした思い出の場所でした」という。

妻の顔こそスタンプで隠したが、抜群スタイルでウェディングドレスを着こなしている。ネット上では「桃田賢斗の嫁すんごいドレスやな」「素敵な奥様と 末永くお幸せに」と祝福の声が集まった。