チョコバナナ味が登場！チロルチョコの夏限定「ごえんがあるよ」でお祭り気分♪

夏のワクワク気分を盛り上げてくれる限定チロルチョコが登場します。チロルチョコから、夏祭りをテーマにした「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」が2026年7月6日（月）より全国で発売。屋台の人気スイーツであるチョコバナナをイメージした味わいと、夏祭り仕様のかわいいパッケージが魅力です。見て楽しい、食べておいしい、この季節だけの特別な一袋をチェックしてみましょう♪

夏祭りをイメージした限定デザイン

「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」は、日本の夏祭りをテーマに開発された季節限定商品です。

人気定番商品「ごえんがあるよ」が持つ、おみくじやお賽銭といった縁起の良いイメージから着想を得て、夏祭りらしい楽しさを表現しています。

外装パッケージには、夜空を彩る花火や夏祭りを楽しむ「ごえんくん」をデザイン。見ているだけでお祭り会場にいるような気分を味わえます。

さらに個包装は全10種類を展開。表面には輪投げや金魚すくいなどを楽しむごえんくんのイラストが全5種類描かれています。

裏面には全10種類のおみくじが付いており、開封するたびに違った楽しみが待っています。

※個包装のデザインはランダム封入となります。

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チョコバナナを再現した夏らしい味わい

今回のフレーバーは、夏祭りの定番スイーツとして親しまれているチョコバナナ。

チョコレートとバナナ風味チョコレートを組み合わせることで、屋台で味わうチョコバナナのおいしさをひと口サイズで再現しています。

甘く香るバナナ風味とチョコレートのコクが絶妙にマッチし、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上がっています。

そのまま食べるのはもちろん、暑い季節には冷蔵庫で冷やして食べるのもおすすめ。ひんやりとした食感になり、夏のおやつタイムをさらに楽しめます。

手軽に楽しめる限定パッケージ

内容量は42g（個装紙込み）、価格は162円（税込参考価格）です。全国で2026年7月6日（月）より発売され、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売予定となっています。

手頃な価格で購入できるため、自分用のおやつにはもちろん、家族や友人とシェアして楽しむのにもぴったり。おみくじ付きの個包装は話題作りにもなりそうです。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

夏だけの特別なチョコを楽しもう

夏祭りの楽しさとチョコバナナのおいしさをぎゅっと詰め込んだ「祭りだ！ごえんがあるよ〈袋〉」。

花火や金魚すくいをモチーフにしたパッケージ、おみくじ付きの個包装など、遊び心あふれる仕掛けも魅力です♡

おやつ時間をちょっぴり特別にしてくれる季節限定商品なので、見かけた際はぜひ手に取ってみてください。夏の思い出を彩る一粒として楽しめそうです♪