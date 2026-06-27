65歳、70歳まで働くのが当たり前の時代。その一方で、「もう十分に働いた。そろそろ自分の時間を大切にしたい」――そう考えて、早期リタイアを望む人は少なくありません。しかし、家族がいる場合、そう簡単に退職できないのが実情です。今回は、資産は十分あるのに退職を認めてもらえず悩む50代会社員を例に、このような“リタイアを巡る家族のすれ違い”に対する考え方や夫婦で老後設計を話し合う際のポイントについて、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が解説します。

「俺はATMなのか」―仕事を辞めたい58歳会社員の苦悩

東京都内に住む与田幸一さん（58歳・仮名）は、メーカー企業に勤務する会社員です。年収は約850万円。幸一さんは早くから資産運用に取り組み、夫婦の金融資産は約6,500万円を突破しました。自宅の住宅ローンは完済しており、子ども2人も独立しています。

客観的に見れば、順風満帆の人生。しかし近年は管理職としての責任が重くなり、慢性的な疲労やストレスを感じるようになりました。

「お金はもう十分ある。60歳の還暦を迎えたら退職して、旅行や趣味を心行くまで楽しみたい」

会社には65歳までの再雇用制度がありましたが、そこまで働く気はありませんでした。意を決して、パート勤務（年収120万円）の妻・雅子さん（56歳）に「60歳で仕事を辞めようと思う」と切り出します。

しかし、返ってきたのは冷ややかな言葉でした。

「そんなに早く退職されたら困るわ。今辞めたら年金も増えなくなるし、家に毎日いられるのも、ちょっとね……」

幸一さんは、その言葉に大きなショックを受けました。

「俺は家族のために身を粉にして働いてきたのに、まだ働けというのか？」

お金のことだけならまだしも、「家にいられると困る」という妻の本音。“外に出て稼がなければ、自分には価値はないのか”と、まるで自分が「お金を運ぶATM」のような存在に思えて、暗澹（あんたん）たる気持ちに陥ってしまったのです。

資産6,500万円で老後は乗り切れるのか？

まず検証したいのが、「6,500万円の金融資産があれば、本当に十分なのか？」という点です。

仮に60歳で退職し、65歳まで夫婦で毎月30万円の生活費がかかるとすれば、5年間で必要になる金額は約1,800万円。さらに、住宅修繕費、予期せぬ医療費や介護費、旅行代などを考慮すると、2,000万円以上が必要になる可能性は十分に考えられます。わずか5年で2,000万円以上が失われる――。そう考えると、雅子さんが不安を抱くのも無理はありません。

厚生労働省の「令和6年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳です。さらに65歳男性の平均余命は約20年であり、平均的な男性でも85歳前後まで生きる計算です。60歳で退職したら、少なくとも25年間老後が続くことを想定しなければなりません。

60歳以降も働けば勤労収入が得られるだけでなく、厚生年金加入期間が延びることで年金額も増えます。例えば、年収850万円程度で働いていた会社員が60歳以降も厚生年金に加入し続けた場合、加入期間が5年延びることで年間10万〜20万円程度、条件によってはそれ以上年金額が増えるケースがあります。

働かなければ、年金額は60歳時点の加入実績で確定されます。この違いは、決して小さなものではありません。

しかし、「では、足りないのか？」といえば、そうともいえません。

夫婦の年金収入が概算で月27〜28万円前後、支出を現役時代と同等で月30万円を想定すると、資産から補填する額は年間50万円にも満たないため、計算上は十分足ります。幸一さんが資産の一部を運用し続ければ、分配金や売却益も期待できるでしょう。そのうえ、住宅という資産もあります。

ただし、投資には暴落リスクがつきまといます。また、幸一さんの夢である旅行や趣味にどれだけお金を投じるか、将来的に有料老人ホームへの入居を希望するかどうかでも、必要額は変わります。

つまり、この先どのように老後を過ごし、何にどれだけお金を使いたいかを具体的にシミュレーションしない限り、「6,500万円あるから絶対に安全」とも「足りない」とも言い切れないのです。

妻の不安はむしろ「夫と一緒に過ごす時間」

雅子さんが不安を感じていた理由は、お金だけではありません。「夫が家にずっといる」――むしろこれこそが、拒否感の根幹にあったのです。

長年、幸一さんは仕事中心の生活を送っていました。平日は帰宅が遅く、休日もゴルフや接待で不在がち。一方で、週3日・短時間勤務で家にいる時間を自由に楽しんでいた雅子さん。夫婦それぞれに生活リズムが確立されていました。

そのため雅子さんは、「毎日家にいるようになったら、お互いにストレスが増えるかもしれない」という不安も抱えていたのです。65歳になれば年齢的に仕方がないと割り切れても、それが5年も前倒しになることは避けたかった。これが彼女の本音でした。

夫婦の話し合いで決めた着地点

幸一さんが求めていたのは、単に仕事を辞めることではありません。長年仕事中心だった人生の中で、「これから何のために生きるのか」を考え始めていたのです。一方、雅子さんが求めていたのは「目減りしていく資産への安心」と「自分の時間の確保」でした。

どちらが正しいという話ではありません。見ている方向が違っていただけなのです。その後、夫婦は話し合いを重ねました。

結果として、幸一さんは60歳で完全退職するのではなく、週3日勤務の再雇用を選択することに決めました。収入は年250万円程度に減りますが、自由な時間も増えます。さらに、65歳から受け取れる年金も年間6万円程度増えます。

幸一さんは、雅子さんも無理に働き続ける必要はないと考えていましたが、雅子さん自身は今のバランスが気に入っていました。お互いに休みをずらすことで、自分の時間もある程度キープできて、さらに老後資金への不安も少なくなります。

互いの胸の内を明かし合ったことで、双方の希望を叶える最適な「中間地点」を見つけることができたのです。

専門家の視点｜「辞める・辞めない」の前に確認したい4つのこと

「もう辞めたいのに、妻が辞めさせてくれない」

そんな状況は、懸命に働いてきた人ほどつらく感じるかもしれません。しかし、配偶者の反対は必ずしも冷たい言葉ではありません。老後の家計を考える際は、資産額だけで判断しないことが重要です。

早期リタイアを検討する前に、以下の4つのポイントを確認しておきましょう。

1.夫婦の年間支出のリアルな試算

退職後は通勤費や交際費が減る一方で、旅行や趣味などの支出が増えるケースもあります。また、医療費や介護費、家の修繕費などの確保も必要です。現在の生活費だけでなく、「どのような老後を送りたいか」「用意しておくべきお金はいくらか」まで含めて必要資金を考える必要があります。

2.公的年金の見込み額

特に会社員の場合、60歳以降も厚生年金に加入して働けば将来の年金額が増える可能性があります。また、年金の繰下げ受給を活用すれば受給額を増やすこともできます。退職時期によって老後の収支は大きく変わるため、夫婦の年金額は必ず確認しましょう。

3.退職後の「居場所」

仕事を辞めることはゴールではありません。趣味や地域活動、再雇用や短時間勤務など、社会との接点をどのように維持するかによって満足度は大きく変わります。

4.お互いの健康状態

体力や持病によって、働き続ける選択肢の幅は大きく変わります。反対に、健康なうちしかできない経験や挑戦もあります。

幸一さん夫婦は「週3日の再雇用」という形で、お金と時間のバランスをとる解決策を選びました。ただ、勤務日数が減る（あるいは将来的に完全リタイアする）以上、夫婦が一緒に過ごす時間は以前より確実に増えていきます。

今後は、お互いに一人の時間を楽しめるよう別のコミュニティを作ったり、家の中でそれぞれのプライベート空間を確保したり、家事分担を明確にするなど、心地よい距離感を保つための工夫を少しずつ重ねていくことが、長い老後を円満に過ごすための鍵となるでしょう。

退職は人生の大きな転機だからこそ、「辞めるか・続けるか」の二択に縛られず、自分たちらしい働き方と暮らし方を夫婦で共有することが大切です。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®