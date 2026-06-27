書籍やネット、テレビなどで、たまに見かける「誤植」。誤った漢字やスペルミスがそのまま掲載されることを100％完全に防ぐ方法は、残念ながら存在しません。多くのチェックをかいくぐった誤植は、そう簡単に見分けることができず、ときには読み手に誤った情報を与えてしまうことも……。本記事では、クイズ作家の近藤仁美氏による著書『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、僅かな誤植から無人ロケット「マリナー1号」の爆破に踏み切らざるをえなかったNASAのエピソードをご紹介します。

線を1本書き忘れてロケットが大爆発

1962年7月22日、アメリカ・フロリダ州のケープカナベラル発射場では、待望の無人ロケット打ち上げ計画が進行していた。輝くロケットに搭載されたのは、金星探査船・マリナー1号。「マリナー」とは「水夫」の意で、その名のとおり、広大な宇宙の海を地球のお隣・金星まで旅することが予定されていた。

人類は当時、金星の本当の姿を知らなかった。地球より太陽に近いがゆえに灼熱（しゃくねつ）の大地なのか、はたまたローマ神話のヴィーナスにたとえられるだけあって美しく豊かな場所なのか。マリナー1号は、そんな金星のそばを通り抜け、金星の表面温度や大気の組成・磁場などを測定することが期待されていた。

午前9時21分。マリナー1号は、打ち上げ用ロケットの咆哮（ほうこう）に励まされながら、地球をあとにした。滑り出しは完璧だった。ぐんぐんと高度を増すにつれ、科学者たちの期待も高まっていく。

発射から3分半ほど経ったとき、地上からの電波誘導システムに一時的な不具合が発生した。とはいえ、そんなことは対策済みだ。バックアップの自動操縦システムが作動し、問題なく進んでいけるはず……だった。

「おい、あいつどこ行くんだ？」

科学者たちがざわめいた。

マリナー1号は急にふらつきはじめ、金星でなく、あろうことか地球側に旋回（せんかい）したのだ。そして、勇敢な水夫よろしく、大西洋に向かって突進した。

海に落ちればまだしも、もし人が住む地域に落ちたら……？

NASAの判断は速かった。不具合が出てからものの81秒で決断し、丹精込めた探査船に自爆指示を送った。こうして、晴れた空に1850万ドル、日本円にして約66億円の花火が散った。

バラバラになったマリナー1号の機体は、たちまち夏の海にダイブした。

なぜか抜け落ちてしまった「1本の横棒」

事故後、原因を探るべく、すぐにNASAの精鋭が集められた。機体の回収は難しかったので、調査は主にマリナー1号を動かしていたプログラムの解析によって進められた。

すると、探査船用の手書きの指示書に、必要な記号が一つ足りなかったことがわかった。具体的には、半径や変数を表わすRの上に、棒線が1本なかった。

［図表］書き忘れた横棒 出典：『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（三笠書房）より

Rの上にバーがある場合、データの平均値を表わす。これは、たとえ急に数値が変化しても、なだらかに平均化し、適切に対応するための指示だ。

このバーがないと、ちょっとした変化でもマリナー1号的には大騒ぎになる。つまり、電波誘導が一時的に乱れただけで、「コースを外れている！ さっさと修正しなくちゃ！」と過剰に反応し、あらぬ方向へ飛んだのだ。

「Rの上のバー」が無いことに気づけなかったワケ

Rの上のバーは、理屈で考えれば必要な記号だし、途中で気づかなかったの？ と言いたくもなる。とはいえ、棒線たった1本だ。日本語のつづりでいえば、大量の文章を読んでいるとき、「県」や「美」の横棒が1本くらいなくても気づかない。数学でいえば、計算結果にマイナスをつけ忘れて減点なんて、実によくあることだ。

1号の悲劇から僅か5週間後に打ち上げられた「マリナー2号」

また、マリナー1号が発射された当時は、打ち上げのコンピューター制御が進んでいた。ロケットは地上からの誘導信号に従って進み、なんらかの事情で誘導が途切れたとしても、探査船本体のコンピューターで自動操縦できるようになっていた。

これなら安心… …と思いきや、打ち上げ後に誘導信号を受信するためのアンテナが故障していた。その上、探査船本体の自動操縦プログラムは、例の棒が1本足りない。そして、自動だからこそ、間違ったプログラムにも忠実に従った。こうして、皆の期待を背負った機体が海の藻屑（もくず）と化した。

それでも、NASAは諦めなかった。わずか5週間後には予備機を整備し、「マリナー2号」として打ち上げた。今度は、問題の横棒も忘れずに足されていた。

マリナー2号は、無事金星に接近し、「人類史上初めてほかの惑星の探査に成功した宇宙船」の栄冠を手にした。さらに、この探査船が地球に送ったデータは、驚愕の内容だった。

マリナー2号によると、金星の表面温度は425℃で、鉛（なまり）が溶けるほどの灼熱だった。また、数年後に別の探査機が明らかにしたデータでは、大気のほとんどが高密度の二酸化炭素で、気圧は地球の90倍もあった。

これでは、人類の移住はおろか、SFの定番であった金星人もいなそうだ。実は当時、金星の雲の下には地球の熱帯のような環境があるかも、と淡く期待されていたのだが、これはまったくの幻想であった。

さらに、マリナー2号は、金星の環境だけでなく、太陽風についても証明した。太陽風は、現代では通信やGPSの機能を乱す要因として知られているが、当時はまだ理論上の仮説にすぎず、直接観測した意義は大きかった。

それにしても、1号で66億円を吹き飛ばしても、すぐに「次行こう。2号だ！」と動いた胆力（と経済力）には、正直敬服する。

NASAには、失敗を「未知のデータを得るプロセス」とみなす風土があるのだが、その考え方が遺憾なく発揮された結果だろう。こうした、メゲない人々の挑戦によって、人類の宇宙開発は日々進歩している。

■明日からの教訓

どんなに完璧な設計も、一つのミスで崩れる

近藤 仁美

クイズ作家