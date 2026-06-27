石川遼は38位で週末へ（写真は初日）（撮影：GettyImages）

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＜メモリアル・ヘルス選手権　2日目◇26日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。

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53位から巻き返しを狙った石川遼は10番からスタート。13番でバーディを先行させると、16番でも伸ばした。18番から1番にかけて連続ボギーを喫したが、2番で約4メートル、6番で約1メートルを沈めてバーディ。最終9番でも約4.5メートルを決め、バーディ締めとした。5バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル7アンダーの38位タイで決勝ラウンドへ進出した。杉浦悠太は4バーディ・2ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル6アンダー・53位タイで予選通過を果たした。大西魁斗は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」とスコアを落とし、トータル2アンダー・107位タイで決勝ラウンドに進むことはできなかった。トータル16アンダー・単独首位に「61」を叩き出したウィル・キャノン（米国）。トータル15アンダー・2位にドルー・ネスビット（カナダ）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
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