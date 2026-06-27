バーディ締めの石川遼が38位、杉浦悠太53位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち/米男子下部
＜メモリアル・ヘルス選手権 2日目◇26日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
53位から巻き返しを狙った石川遼は10番からスタート。13番でバーディを先行させると、16番でも伸ばした。18番から1番にかけて連続ボギーを喫したが、2番で約4メートル、6番で約1メートルを沈めてバーディ。最終9番でも約4.5メートルを決め、バーディ締めとした。5バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル7アンダーの38位タイで決勝ラウンドへ進出した。杉浦悠太は4バーディ・2ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル6アンダー・53位タイで予選通過を果たした。大西魁斗は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」とスコアを落とし、トータル2アンダー・107位タイで決勝ラウンドに進むことはできなかった。トータル16アンダー・単独首位に「61」を叩き出したウィル・キャノン（米国）。トータル15アンダー・2位にドルー・ネスビット（カナダ）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 初日の結果
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
松山＆久常出場 高額賞金大会リーダーボード
KPMG全米女子プロ 初日の結果
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
53位から巻き返しを狙った石川遼は10番からスタート。13番でバーディを先行させると、16番でも伸ばした。18番から1番にかけて連続ボギーを喫したが、2番で約4メートル、6番で約1メートルを沈めてバーディ。最終9番でも約4.5メートルを決め、バーディ締めとした。5バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル7アンダーの38位タイで決勝ラウンドへ進出した。杉浦悠太は4バーディ・2ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル6アンダー・53位タイで予選通過を果たした。大西魁斗は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」とスコアを落とし、トータル2アンダー・107位タイで決勝ラウンドに進むことはできなかった。トータル16アンダー・単独首位に「61」を叩き出したウィル・キャノン（米国）。トータル15アンダー・2位にドルー・ネスビット（カナダ）が続いた。賞金総額は100万ドル（約1億6000万円）。優勝者には18万ドル（約2900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー 初日の結果
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
松山＆久常出場 高額賞金大会リーダーボード
KPMG全米女子プロ 初日の結果