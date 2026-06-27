畑岡奈紗が5打差2位で決勝へ 古江彩佳11位、渋野日向子43位 原英莉花ら予選落ち
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」は、第2ラウンドが終了した。カットラインはトータル1オーバー。日本勢は15人が出場し、9人が予選通過を果たした。
【写真】魅せた！ 畑岡奈紗のガッツポーズ
日本勢最上位には、1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマークした畑岡奈紗。トータル7アンダーで、首位と5打差の2位タイで決勝ラウンドへの進出を決めた。そのほか、古江彩佳がトータル4アンダー・11位タイ、2週連続優勝とメジャー2勝目を狙う山下美夢有と岩井明愛がトータル2アンダー・24位タイ。メジャー1勝の西郷真央、桑木志帆がトータル1アンダー・30位タイ、渋野日向子、勝みなみ、馬場咲希がトータルイーブンパー・43位タイ。ここまでの9人が3日目にコマを進めた。原英莉花、西村優菜、竹田麗央がいずれもトータル2オーバー・71位タイ、吉田優利がトータル3オーバー・89位タイ、岩井千怜がトータル4オーバー・102位タイ、笹生優花がトータル6オーバー・128位タイで終え、いずれも予選落ちとなった。トータル13アンダー・単独首位にユン・イナ（韓国）。トータル7アンダー・2位タイにブルック・ヘンダーソン（カナダ）、ユ・ヘラン、キム・アリム（ともに韓国）、畑岡が続いた。4月の「シェブロン選手権」と6月始めの「全米女子オープンを」制し、今大会でメジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル6アンダー・6位タイにつけた。昨年覇者のミンジー・リー（オーストラリア）は、トータル2オーバーで決勝ラウンドに進めなかった。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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