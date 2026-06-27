歌舞伎俳優の市川新之助さんが新潟県長岡市を訪れ、本格デビュー10年を迎えた新潟県のブランド米・新之助のプロモーション動画の撮影に臨んだ。

■市川新之助さんが『新之助』をPR！

6月20日に長岡市を訪れたのは、県のブランド米『新之助』のアンバサダーを務める歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんだ。

暑さに強く、大粒で豊かな甘みが特長の『新之助』。



一般販売開始10年を迎える中、『新之助』誕生の地である県農業総合研究所で新たなPR動画を撮影することになったのだ。

開発から18年という長さに新之助さんも「18年…赤ん坊が成人になりますね」と驚いた様子を見せた。

■「新之助はすごい」開発経緯に驚き

『新之助』の品種開発には8年の歳月がかかったことや20万株もの候補の中から誕生したことなど、開発の経緯や背景を聞きながら撮影に臨んでいた新之助さん。





「やっぱりお米の印象が強いので、昔からお父さんやお姉ちゃんとも田植えに来たり、僕のお母さんの故郷ですごい印象に残っている県の一つ」と話した。

これまでも父・市川團十郎さんなどとともに新之助のPR動画の撮影や田植え・稲刈りイベントなどで何度も県内を訪れているが「昔は子どもだったからよく分からなかったんですけど…今も子どもなんですけど（笑）。改めて20万株もの品種から作られていることを知って、たくさんの方々が携わって関わって努力しているんだなと思って新之助はすごいなと実感した」と話した新之助さん。

自身と同じ名前を持つ『新之助』を普段から食べていることも明かした。



「おいしい新之助をもっとたくさんの方々に味わってもらいたい」



今回撮影したプロモーション動画は26年産の『新之助』が店頭に並ぶ秋頃に公開される予定だ。