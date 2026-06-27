「何よりの宝物」マルシア、2歳孫娘と“ピンク尽くし”の2ショット「素敵」「かわいい女の子ですね」
歌手・タレントのマルシア（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。初孫（2）との2ショットを公開した。
【写真】「かわいい女の子ですね」2歳孫娘と“ピンク尽くし”の2ショットを披露したマルシア
元夫・大鶴義丹（58）との間に生まれた長女・弥安さんが2022年に結婚。23年8月に第1子が誕生し、マルシアにとっては初孫となった。
まもなく3歳を迎える孫娘について、「毎日少しずつ成長していく姿に、驚いたり、笑ったり、感動したり…。こうして隣で笑い合える時間は、私にとって何よりの宝物です」と愛おしさたっぷりにつづり、2ショットをアップ。部屋のインテリアや洋服がほぼピンクで統一された、かわいらしい記念写真を披露した。
さらに、「これからも、たくさん笑って、たくさん遊んで、たくさん抱きしめようね。バービーは、いつもあなたの味方です。ありがとう。大好きだよ」と、孫へのあふれる愛情をつづっている。
ほほ笑ましい2ショットに、「かわいい女の子ですね 羨ましいです」「サングラスまでピンクって素敵」などの声が寄せられている。
【写真】「かわいい女の子ですね」2歳孫娘と“ピンク尽くし”の2ショットを披露したマルシア
元夫・大鶴義丹（58）との間に生まれた長女・弥安さんが2022年に結婚。23年8月に第1子が誕生し、マルシアにとっては初孫となった。
まもなく3歳を迎える孫娘について、「毎日少しずつ成長していく姿に、驚いたり、笑ったり、感動したり…。こうして隣で笑い合える時間は、私にとって何よりの宝物です」と愛おしさたっぷりにつづり、2ショットをアップ。部屋のインテリアや洋服がほぼピンクで統一された、かわいらしい記念写真を披露した。
さらに、「これからも、たくさん笑って、たくさん遊んで、たくさん抱きしめようね。バービーは、いつもあなたの味方です。ありがとう。大好きだよ」と、孫へのあふれる愛情をつづっている。
ほほ笑ましい2ショットに、「かわいい女の子ですね 羨ましいです」「サングラスまでピンクって素敵」などの声が寄せられている。