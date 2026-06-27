◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第2日（2026年6月26日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

7打差の19位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回り、通算7アンダーで5打差の2位に浮上した。

初日8位の古江彩佳（26＝富士通）は71で回り、4アンダーの11位に後退した。

72で回った岩井明愛（23＝Honda）、70で回った山下美夢有（24＝花王）は2アンダーの24位。ともに71の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）と西郷真央（24＝島津製作所）は1アンダーの30位。

71の馬場咲希（21＝サントリー）、72の勝みなみ（27＝明治安田）、73の渋野日向子（27＝サントリー）はイーブンパーの43位で決勝ラウンドに進んだ。

原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）、西村優菜（25＝スターツ）、竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は2オーバーの71位でカットラインに1打届かなかった。

吉田優利（26＝エプソン）は3オーバーの89位。岩井千怜（23＝Honda）は4オーバーの102位。笹生優花（25＝アース製薬）は6オーバーの128位で予選落ちした。