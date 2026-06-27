ダブル台風の影響続く 台風７号が夕方から夜遅くに関東甲信にかなり接近

台風８号に続き、台風７号が２７日夕方から夜遅くにかけて関東甲信にかなり接近する見込みです。

台風８号は関東地方に最接近したあと、東に進んでいます。

いっぽう台風７号は、２７日午前１０時には四国の南の海上を１時間に４５キロの速さで北東に進んでいると推定されます。中心気圧は９９２ヘクトパスカルで、最大瞬間風速は３０ｍです。

２７日午後９時には千葉県勝浦市の東南東約７０キロに進む予想で、夕方から夜にかけて、東海地方と関東甲信地方に最接近する見込みです。

［雨・風・波の予想］気象庁

関東甲信地方では、台風７号の雨雲で、夜のはじめ頃にかけて大雨となる見込みです。

▼２７日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ （栃木県、群馬県、茨城県）

関東地方南部 ５０ミリ （東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

甲信地方 ４０ミリ （山梨県、長野県）

伊豆諸島 ５０ミリ

▼２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ （栃木県、群馬県、茨城県）

関東地方南部 ２００ミリ （東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）

甲信地方 １２０ミリ （山梨県、長野県）

伊豆諸島 ２００ミリ

［風の予想］

▼２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）

［波の予想］

▼２７日～２８日に予想される波の高さ（最大）

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

［防災事項］

関東甲信地方では、２７日夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。暴風に高波にも警戒が必要です。

１時間ごとの雨・風シミュレーション （下に画像で掲載）

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