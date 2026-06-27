旅フォトブック『アカリノアルヒ』発売

元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月25日に旅フォトブック『アカリノアルヒ』（G-STYLE）を発売した。これまで写真集2冊にフォトエッセイ1冊を重ねてきていて、満を持しての1冊……かと思いきや、インタビュー冒頭にある指摘が飛び出したのだった。（全2回の第1回）【大宮高史／ライター】

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【写真】激カワ…須田亜香里、高校の「卒アル」。幼少期、バレエ姿も。写真集から幻想ショット

――本日はよろしくお願いします。

「最初の写真集の時に、（売れ行きが）『爆死』と書かれました（笑）」

――8年前の週刊新潮の記事（2018年9月27日号掲載「須田亜香里、初写真集が“爆死”でもAKB総選挙は2位のカラクリ」）でしょうか。

須田亜香里

「はい。最初は、やっぱりショックだったので“1日だけ”泣きました。週刊新潮さんは少し前に亡くなった祖父が毎週楽しみにしていた雑誌で、お棺にも新潮さんを入れてお別れしたばかりだったのに（笑）。おじいちゃんが好きだった雑誌でのデビュー記事が『爆死』で、『私こんな風に書かれたよ！』って天国に言わなきゃならないなんて（笑）」

――もしかしたら今回の取材は断られるかもと思っていました。

「そんなことはないです（笑）。事務所NGとかも全くないですし。祖父との縁もあるので、新潮さんでいつかグラビアにも出てみたかったですし、本誌の方でもぜひお願いします」

――初写真集の“爆死”については、その後、ブログでもネタにしていきました。

「すぐに『これ、美味しい！』って、気持ちを切り替えました。当時のマネージャーも『これはチャンスだ』って前向きに営業をかけてくれる人で、『有吉反省会』でも取り上げて出させてもらいました。そうしたら番組の中でやるはずだった『完売を目指す企画』をやる前に完売したんです。絶対増刷なんてないポジションの本だったので、オークションでプレミアがついていた時期もありました」

撮影地はあみだくじで

――今回の新作フォトブックはニュージーランドで撮ったそうですが、NZでの撮影をあみだくじで決めたとか？

「海外で撮ろうとなって、憧れだったパリか、最近興味がわいてきた自然豊かな国に行くか、考えました。パリかニュージーランドか、どうしても自分で決められなくて。スタッフさんに相談したら『あみだくじで決めよう』となって、紙を繋いで4メートルもある巨大なあみだくじを作って決めました」

――今作は写真集ではなくフォトブックですが、去年も写真集『pluie』を出版しました。コンセプトの違いは？

「あえて、横長の本にすることにこだわりました。本って基本縦長ですし、今のスマホ時代って、何でも縦型ですよね。SNSの動画もショートドラマも全部縦です。そこに乗るのではなくて、NZの景色も私もワイドな視界で、絵本のように楽しんでほしいです。トレンドに流されないで尖っている感じがして、好きですね」

――32歳の時のフォトエッセイ『がんこ』から30代で3度、グラビアに挑戦しています。SKE時代と比べて、グラビアへの自信はつきましたか。

「撮られることに慣れてきたなと思います。10代・20代は表情を作るのが苦手だったし、子どもの頃から身体も華奢で『思い描いていた大人の身体じゃない』って、思っていました。

露出の多いお衣装も、何を求められているのか分からなくて正直恥ずかしかったんです。『何してるんだろう？』って冷静になっちゃって、被写体になりきれていなかったのかなと。今回は露出も控え目ですし、自分の見せ方を分かった上で撮ることができました」

――ビジュアルについては、過去にもよくご自身でネタにしていました。

「自分で頑張ってもどうにかなるものではないって気づきました。それに私の場合、豊満でもないしほめてもらえるのが背中とかお尻とか、自分では分からないところばかりで（笑）。30代になって、やっと人を頼る楽しさを覚えました。

衣装さんと『腕は出したい』『胸元がこう見えると素敵だね』って会話を重ねていく時間も楽しくなってきました。ヘアメイクさんもカメラマンさんもプロなので、その腕を信用して、自信を持って世界観を作ることに没頭できるようになりました」

――SKE48を卒業して、一人のタレントとして歩み始めてからしばらく経ちますが、1日の中でのバランスというか、時間の使い方はどう変化しましたか。

「今は仕事が9、プライベートが1くらいです。もっと寝る時間がほしいなと思う時もあるし、忙しいおかげで恋愛のチャンスもないんですが、充実しています」

――「9対1」。その比率だけ聞くと、かなり過酷な状況に見えます。

「まず卒業してから、これだけ仕事が来ているだけでうれしいです。『卒業したら仕事来ないかも』とか、『そもそも31歳までアイドルで、その看板がなくなった自分には価値があるのか？』と思う時もあったので。でも継続してレギュラー番組をさせていただき、ほかにも私個人を信頼してオファーをくださっているので、そんな方々とファンのおかげで生かされているなと思います」

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第2回【17年間ノースキャンダル、34歳のリアル「今は誘われたらお食事にも行って、トライアンドエラー中です」 元SKE須田亜香里の恋愛事情】では、須田が自身の恋愛などについて語っている。

須田亜香里（すだ・あかり）

1991年、愛知県名古屋市出身。2009年11月にSKE48に加入。16年、17年のAKB48選抜総選挙では、2年連続で“神セブン”（上位7人）に選ばれ、18年は自己最高の2位を獲得した。21年公開の映画「劇場版・打姫オバカミーコ」で映画初主演。22年11月にSKE48を卒業。現在は東海テレビ「スイッチ！」メ〜テレ「ドデスカ！」の隔週コメンテーターを務めるほか、MBSラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜」にレギュラー出演中。22年には中日新聞連載を書籍化した『てくてく歩いてく −わたし流 幸せのみつけ方−』を出版、23年にフォトエッセイ『がんこ』、25年にセカンド写真集『pluie』を出版した。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。



デイリー新潮編集部