◆米大リーグ ブルージェイズ―レンジャーズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のレンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５点を追う７回先頭の３打席目に快音を響かせて、中前にはじき返した。

２回に先頭で迎えた１打席目は、相手先発右腕イオバルディの前にカウント１―２から真ん中高めのカットボールにバットが空を切って三振。５点を追う４回１死一塁で迎えた２打席目も内角低めカーブで空振り三振に倒れていた。

前日には９回１死一塁で迎えた第４打席で中越えに２ラン。マルチ安打を記録したが、チームは３連敗を喫していた。また、オールスターの１次投票結果も発表。ドジャース大谷翔平投手が全体１位でナ・リーグＤＨでのスタメン出場が決まった。岡本はア・リーグ三塁手部門で、カミネロ（レイズ）とのマッチレースを制して逆転トップ。上位２人による決戦投票に駒をすすめた。これで上回れば、１年目でのスタメン出場が決まる。現地２９日から始まって、７月２日まで行われ、オールスター戦の先発メンバーが発表される。

この日、２試合連発となる１９号本塁打を放てば、日本人１年目の右打者では、２００６年のマリナーズ・城島健司の１８本塁打を上回り、史上最多記録となる。