◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第１日（２５日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、２７位で出た２０１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算イーブンパーの４３位で予選を突破した。

「スタートはすごく良かったのでいい流れでいきたかったけど、後半は本当に悔しいラウンドだった。グリーンに乗せることもなかなか難しい状態だったので、疲れました」と振り返った。

１、２番を連続バーディーとし、４番までに３つ伸ばすスタートダッシュを決めたが、５番の３パットのボギーでブレーキがかかった。１１番パー５はグリーン左前バンカーから乗らず５オン１パット、１２番は２打目がグリーン奥にこぼれて寄らず。後半に３つのボギーをたたき、失速した。

「前半はパットもショットもいい感覚ではあったけど、途中３パットをしてから、なかなかパッティングが入らなくなってしまって、ショットも悪い流れにつながっていってしまった。自分はよくやるパターンな感じだなと思った」と悔しがった。

決勝ラウンドに向けて「まずは体をしっかり休めて、明日にフレッシュな状態で臨めるように。２日間、上を見るだけなので、しっかりいいゴルフをして上位で終われるように明日から頑張りたい」。２０２４年に７位に入った大会で浮上を目指す。