パンが無限に消える!? 朝から幸せになれるトマトととろ〜り卵のおかず

トマトソースの中に、とろとろの卵がのった「シャクシュカ」。スパイスの香りが食欲をそそる、イスラエル生まれの家庭料理です。フライパンひとつで手軽に作れて、パンとの相性も抜群。今日の朝の食卓にちょっと特別な一皿を添えてみませんか。

▼スパイスたっぷり！本場仕込みのシャクシュカ

イスラエル人のパートナーから教わったという本場レシピ。クミン、チリ、パプリカパウダーを使ったスパイシーな味わいが特徴で、にんにくと玉ねぎを香りよく炒めてからトマト缶と合わせ、卵を割り入れて蒸らして完成です。パンと合わせるだけでお腹いっぱいになる、ボリューム満点の一皿です。

▼野菜の甘みがやさしい！家庭料理スタイルのシャクシュカ

イスラエル大使館のイベントでも振る舞われた、信頼感のある一品。玉ねぎと人参を炒め、カットトマトと一緒にじっくり煮込むことで、野菜の甘みとトマトの旨みがぎゅっと凝縮されます。シンプルな材料で作れて、はじめてシャクシュカに挑戦する方にもぴったりです。

▼生トマトとパプリカで！彩り豊かな中東風シャクシュカ

トマト缶ではなく生のトマトと赤パプリカを使うので、見た目も鮮やかな一皿。クミンパウダーをきかせたソースに卵を蒸し上げ、仕上げにイタリアンパセリをあしらいます。ピタパンや全粒粉パンと一緒にどうぞ。週末のブランチにもぴったりです。





スパイシーな本格派から、野菜の甘みが引き立つやさしい味まで、シャクシュカには作り手それぞれの個性が出ます。どれもフライパンひとつで短時間にできるので、ぜひ好みのレシピを試してみてくださいね。