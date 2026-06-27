ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材対応。大谷翔平投手（31）とダルトン・ラッシング捕手（25）のバッテリーに言及した。

大谷は24日（同25日）のツインズ戦でラッシングとバッテリーを組み先発登板。ただ、息が合わず2回に捕逸で失点すると後輩捕手を叱責する場面があった。3回以降は自ら配球を組み立てて修正し、6回3失点で8勝目を挙げた。試合途中にはロバーツ監督がベンチでラッシングを呼び寄せ、長時間話し合う姿も見られた。

指揮官は「翔平は自分が何を投げたいかについて非常にはっきりしている。多くの投手はもう少し曖昧な部分があるが、翔平は違う。少しクレイトン・カーショーに似ている」と投手・大谷の特長を分析。「比較したいわけではないが、この点に関してはそうだ。カーショーも自分がやりたいことが明確で、捕手がそれと合っていないとフラストレーションを感じた。翔平もそういうタイプだ」とカーショー同様、投げたい球種などの意図が明確だからこそ、捕手と息が合わないと不満が起きるとした。

同戦の試合後にラッシングとは改めて話し合ったといい「常に全員が完全にかみ合うわけではないが、先日のようなことはもう起きないと思う」とした。

正捕手・スミスが首を痛めて負傷者リスト（IL）入りして離脱中なこともあり、次回登板も「バッテリーはほぼ確実に組むことになる」と大谷とラッシングのコンビで臨む方針を明かした。