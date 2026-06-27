27日深夜放送のTBS系番組「バース・デイ」（深夜0・58）は、女子やり投げで24年パリ五輪金メダルの北口榛花（28＝JAL）に密着。世界女王を襲った予選敗退の衝撃、そして競技人生を懸けた「大きな決断」の裏側に迫る。

今年2月、北口は日本から1万3000キロ以上離れた南アフリカ共和国にいた。2か月半にわたる長期合宿。新たなスタートの地としてここを選んだ背景には、昨秋の深い挫折があった。

昨年9月、東京世界陸上。パリオリンピック金メダリストとして世界陸上連覇に臨んだ北口は、まさかの予選敗退を喫した。3カ月前のケガが、本来の輝きを奪っていた。その4か月後。北口は大きな決断を下した。

2019年から二人三脚で歩み、自分を世界女王へと導いてくれた恩師デイビッド・シェケラックコーチとの契約終了。「次のステップに出た方がいいかなっていうのはずっと悩んでいて。成長したいという気持ちで今回の決断をしました」と、選んだ新たな道が南アフリカでの再出発だった。

北口が南アフリカで新たに師事したのはヤン・ゼレズニー氏。オリンピック3連覇、世界陸上も3度制覇。30年間にわたり破られていない世界記録を持つ、やり投げ界の絶対的レジェンドだ。新体制での最大の変革は、長年親しんだフォームの修正だった。

世界女王へと登り詰めた、かつての自分との決別に「絶対世界で一番飛ばしてる人だから、絶対合ってると思った」と迷いはなかった。一投ごとにゼレズニーの言葉を噛み締め、新たな感覚を身体に染み込ませる。2か月半の合宿で自分を見つめ直した北口は、6月に行われた日本選手権で進化した姿を見せることができたのか。結果はいかに。