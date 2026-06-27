TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、27日午前10時06分に、レベル３土砂災害警報を南伊豆町に発表しました。

伊豆では、土砂災害に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■静岡市南部
●レベル２土砂災害注意報

■静岡市北部
●レベル２土砂災害注意報

■浜松市南部
●レベル２土砂災害注意報

■浜松市北部
●レベル２土砂災害注意報

■沼津市
●レベル２土砂災害注意報

■熱海市
●レベル２土砂災害注意報

■三島市
●レベル２土砂災害注意報

■富士宮市
●レベル２土砂災害注意報

■伊東市
●レベル２土砂災害注意報

■磐田市
●レベル２土砂災害注意報

■掛川市
●レベル２土砂災害注意報

■御殿場市
●レベル２土砂災害注意報

■袋井市
●レベル２土砂災害注意報

■下田市
●レベル３土砂災害警報

■裾野市
●レベル２土砂災害注意報

■湖西市
●レベル２土砂災害注意報

■伊豆市
●レベル２土砂災害注意報

■御前崎市
●レベル２土砂災害注意報

■菊川市
●レベル２土砂災害注意報

■伊豆の国市
●レベル２土砂災害注意報

■牧之原市
●レベル２土砂災害注意報

■東伊豆町
●レベル２土砂災害注意報

■河津町
●レベル２土砂災害注意報

■南伊豆町
●レベル３土砂災害警報【発表】

■松崎町
●レベル２土砂災害注意報

■西伊豆町
●レベル２土砂災害注意報

■清水町
●レベル２土砂災害注意報

■長泉町
●レベル２土砂災害注意報

■川根本町
●レベル２土砂災害注意報

■森町
●レベル２土砂災害注意報