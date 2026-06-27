Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・O卓が6月26日に行われ、かつてMリーグのセガサミーフェニックスで活躍した“アマゾネス”こと和久津晶（連盟）が登場した。今年もMトーナメントの舞台に帰ってきた彼女の颯爽とした入場シーンと、日頃の努力が窺える見事なスタイルに、ファンから熱狂的な声が寄せられた。

【映像】鍛え上げたボディ！美魔女雀士・和久津晶の登場シーン

和久津は麻雀界において「美魔女なギャル雀士」として広く知られる人気選手だ。その華やかな見た目もさることながら、スリムで引き締まったスタイルを維持するために日々ストイックなトレーニングを重ねており、その徹底したプロ意識と肉体管理は多くのファンにも知られている。

この日、Mリーグスタジオの試合会場へと続く花道に姿を現した和久津は、シェイプされた美しいボディラインが際立つチームユニフォームを身にまとい、自信に満ちた足取りで颯爽と歩を進めた。力強さと美しさを兼ね備えたその独特のオーラは、対局前の緊張感漂う会場を一瞬にして華やかに彩った。

彼女の再臨に対し、配信画面のコメント欄は瞬く間に喜びと称賛の声で溢れかえった。久しぶりの登場を待ちわびていたファンからは「カッコええええええ」「美魔女キター」といったエールが次々と投稿された。さらに、その完璧に仕上がった容姿と迫力ある佇まいに対して「ゾネス様に絶対服従」「スタイルええなあ」といった熱烈なコメントが相次ぎ、タイムラインは大いに盛り上がりを見せた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

