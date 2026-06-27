『なにわ男子の逆転男子』初の番組イベント、舞台裏をTELASAで特別公開！“影ナレ”の裏側も

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマにさまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。

6月27日（土）の地上波放送では、「監督指名でガチバトル！なにわドラフト会議」を放送。

そして放送終了後から配信がスタートするTELASA（テラサ）オリジナルコンテンツでは、4万人を動員した初の番組イベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」の舞台裏地上波未公開シーンを特別配信する。

◆舞台裏密着をTELASAで特別公開！

『なにわ男子の逆転男子』スタートから3周年を記念し、4月7日（火）・8日（水）に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催されたイベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」。

「ガチ私服ファッションバトル」や「カメラ目線男子」など、よりなにわ男子の魅力を知ることができる企画満載で、4万人のファンを大いに魅了。地上波本編でも5月30日、6月6日の2週にわたり、イベントの舞台裏を公開してきた。

今回、TELASAでは地上波未公開シーンを一挙特別配信。放送に収まりきらなかった貴重な舞台裏シーンをTELASA限定で公開する。

イベント会場に設置され長蛇の列となっていた、メンバー直筆メッセージが書かれたメッセージボード。

7人それぞれが開演6時間前から想いを込めてメッセージを書く姿のほか、和気あいあいとしたリハーサルやマッサージルームでのリラックスした姿など、本番前のなにわ男子の様子がたっぷり。

また、1日目の開演直前に行われて大好評だった大西流星＆藤原丈一郎ペアによる影ナレの裏側も。「タレントがこれ言うのはレア」という、公演中の注意事項まで自分たちでナレーションする『逆転男子』らしいサプライズの裏側にも注目だ。

そして2日目の企画「テーマパークでテンションMAXコーデ対決」の舞台裏も公開。

前日の対決で見事優勝した大橋和也が連覇がかかったステージングを見せるなか、バックステージで見ていた藤原が大橋のコーデを見て、まさかの一言。さらに、着替えを終えてやってきた道枝駿佑にも…？

長尾謙杜や高橋恭平こだわりの私服コーデ、西畑大吾・大西の入念な可愛いポーズチェックなど、ここでしか見られないなにわ男子の表情が満載となっている。