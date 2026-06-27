「俺のサングラス、どういう状態？」自ら発信、“本田の1mm”にファン熱視線！スウェーデン戦直前に奇跡を起こしていた【W杯】
身に着けるアイテムも“イケイケどんどん”だ。
北中米ワールドカップで解説を務める本田圭佑は、現地6月25日に行なわれた日本対スウェーデンの試合前に、ピッチレベルでレポート。サポートメンバーの吉田麻也、メンターの南野拓実、中村俊輔コーチ、森保一監督らと握手し、言葉を交わした。
この様子は『NHKサッカー』の公式Xで公開され、かなりの再生回数を記録するなか、サングラスにファンの視線が集まっている。
40歳の日本代表レジェンドは、後輩の吉田と南野とはサングラスをかけたまま交流。先輩の中村コーチらとは外してコミュニケーションを取ったのだが、胸ポケットに引っ掛けたサングラスは前に突き出る状態になり、とてつもないインパクトを放っていた。それでいて落下しない、奇跡のバランスとも言える。
本田は自身のXでスクリーンショットを添え、「俺のサングラス、これどういう状態？」と自らツッコミ。この投稿がまた話題となり、「本田の1mmですね」「サングラスまでイケイケドンドン」「胸のあたりでピョンや」「え〜伸びしろですね！」「そこには間違いなく居ますね。リトル本田が」といった名言に絡めたコメントで溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どういう状態？」本田圭佑のグラサンが奇跡を起こす
北中米ワールドカップで解説を務める本田圭佑は、現地6月25日に行なわれた日本対スウェーデンの試合前に、ピッチレベルでレポート。サポートメンバーの吉田麻也、メンターの南野拓実、中村俊輔コーチ、森保一監督らと握手し、言葉を交わした。
この様子は『NHKサッカー』の公式Xで公開され、かなりの再生回数を記録するなか、サングラスにファンの視線が集まっている。
40歳の日本代表レジェンドは、後輩の吉田と南野とはサングラスをかけたまま交流。先輩の中村コーチらとは外してコミュニケーションを取ったのだが、胸ポケットに引っ掛けたサングラスは前に突き出る状態になり、とてつもないインパクトを放っていた。それでいて落下しない、奇跡のバランスとも言える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どういう状態？」本田圭佑のグラサンが奇跡を起こす