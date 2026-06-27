個人資産300億円超・西村誠司社長、“メディア初公開”温泉街に所有する土地600坪の査定額に「俺ぼったくられてた？」
個人資産300億円超を誇る、にしたんクリニックの西村誠司社長が、26日放送のABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』＃5に出演。メディア初公開となる温泉付き土地を査定に出し、その驚がくの結果が明らかになった。
【映像】“メディア初公開”西村社長が温泉街に所有する土地
西村社長が今回査定に出すことを決意したのは、メディア初公開となる新潟県にある600坪の広大な土地。番組スタッフとともに現地へ向かった西村社長は、「別荘を作ろう。日本で初めて温泉を個人で掘った男になろう」と購入した土地で、1億3000万円かけて1000メートルまで掘り進めたものの、出てきたお湯が「灯油みたいな匂いがした。これは入れない」と大失敗に終わった過去を明かした。
温泉の分析書まで取得し、「月岡にしたん温泉」として正式登録したものの、実際に温泉としては活用できず、1年以上放置したままだというこの土地。「2400万円」と予想した西村社長は、「2000万円でも売ろうかな」と豪語していざ地元の不動産業者による査定が行われる。しかし、飛び出した査定額はなんと「800万円」。予想を大きく下回る驚愕の査定額に、西村は「マジで！？ 俺、ぼったくられてた？」と驚愕する事態に。しかし、目の前に提示された800万円という衝撃の金額に、西村社長は「むしろ違う意味でテンションが上がりました」「アイデアが色々湧いてきました」と満面の笑みを浮かべた。
同番組は、さまざまな事情や決意を抱えた挑戦者たちが、自らの資産を売却しながら新たな夢へ踏み出す姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。MCは小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が務める。
【映像】“メディア初公開”西村社長が温泉街に所有する土地
西村社長が今回査定に出すことを決意したのは、メディア初公開となる新潟県にある600坪の広大な土地。番組スタッフとともに現地へ向かった西村社長は、「別荘を作ろう。日本で初めて温泉を個人で掘った男になろう」と購入した土地で、1億3000万円かけて1000メートルまで掘り進めたものの、出てきたお湯が「灯油みたいな匂いがした。これは入れない」と大失敗に終わった過去を明かした。
同番組は、さまざまな事情や決意を抱えた挑戦者たちが、自らの資産を売却しながら新たな夢へ踏み出す姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。MCは小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が務める。