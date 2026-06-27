中国・上海で今月、高齢者向け商品の博覧会が開かれた。2035年には市場規模が700兆円にまで拡大するとも予測され、日本企業からの参入も相次いでいる。中国市場で日本製の商品は好調だといわれているが、その理由は…。

■銀髪経済「700兆円規模へ」予測も

今月4日、上海で開かれた博覧会には、600以上の企業や団体がブースを設けた。中国では2025年時点で、65歳以上の高齢者人口が2億人超。政府も「銀髪経済」と銘打ち、関連産業の成長を打ち出している。2035年には、市場規模が700兆円を超えるとの予測も。

こうした中、中国ならではのユニークなアイデアを活かした商品も続々登場した。

まずは、赤く光るヘッドギア。深圳の企業が開発したもので、赤外線の効果で「髪が増える効果」があるという。試しに被ってみると、なんだかぽかぽかと温かい…。将来的には認知症予防にも活用したい考えなんだとか。会場に訪れていた高齢者たちも次から次へと体験し、好評だった。

また、大手通信会社が手掛けていたのは高齢者向けのカプセル。内部が振動することで筋肉を刺激し、運動機能をサポートするものだ。内部はこちらも温かく、漢方の成分が含まれたシーツが敷かれていていい香りだ。日本円で300万円ほどするラグジュアリーな製品だ。

■「4万円の杖が売れる」

会場の入り口周辺にひときわ目を引く、大きなブースがあった。ブースには「福岡県」と書かれていて、来場した高齢者や介護業界関係者などで常ににぎわっていた。

このブースは、福岡県内の企業が合同で出展していた。転びにくいスニーカーやサポーターなど、さまざまな商品が並ぶ。

福岡県上海事務所の亀石泰斗所長が見せてくれたのは、県内企業が開発した「リハビリ杖」だ。持ち手は、握力がない人でも手の形になじむよう加工が施されていて、強く握らなくても安定して歩けるよう工夫されている。中国での販売価格は日本円で4万円ほどだが、1年間で280点ほど売れているという。

もちろん、日本製で高機能・高品質であることは大きなプラス材料になるが、日本製というだけで何でも売れるというわけではなく、中国市場で「売れる」ためには、工夫が必要だという。

福岡県上海事務所・亀石泰斗所長

「性能が何倍もいいから値段も何倍にもなるという消費者のイメージではない。他の商品との違いがしっかり説明できれば、受け入れてくれる消費者がこの市場にはたくさんいる」

すでに中国製の商品も多数市場に流通する中、商品をひと目見ただけでは、品質や機能性、ブランド価値や商品の背景に流れるストーリーを理解してもらうことは難しいという。値段が高いからこそ、他との違いをいかに説明できるかが重要だという。

■中国本土市場に初挑戦…背中を押した弟子

この「福岡ブース」には、中国本土市場に初挑戦の企業も。陶芸家の太田剛速（たけとし）さんは、福岡の小石原焼（こいしわらやき）の陶器を出品していた。

あえて高齢者をターゲットに商品を開発するのは初めてのこと。今回持ち込んだ「お碗」には、指の力が弱くなる高齢者でも持ちやすいよう取っ手部分の形を加工したほか、スープやカレー、お粥などをこぼさず掬えるように、内側にも加工するなどの工夫を凝らした。

福岡県などからの呼びかけで今回初参加したものの、これまでは国内での販売がほとんどを占めてきた。中国本土市場への挑戦を後押ししたのは、中国出身の弟子だった。

弟子の施方威さんは、福岡の大学で太田さんから陶芸を教わり、そのまま日本に残り弟子入りした。夢は、太田さんの製陶所のすぐ近くで窯を開くことだという。

太田さんは、「いま、日中関係も悪化している中、自分は言葉も話せず、ひとりで中国に行くのはなかなか難しかったと思う。施さんがいるから、中国にも来てみようと思えた。いまはこうやって、施さんと一緒に色々なところに行くのが楽しい。今回は中国の陶磁器文化や食などを一緒に見て刺激を受けたい」と話した。

展覧会に訪れたある中国人の高齢女性は、太田さんが作った「お碗」を熱心に眺めて、こう話した。

「中国ではこの設計はなかったものです。高齢者がお碗を落とさなくて済みますね」

太田さんと弟子の施さんから、安堵（あんど）と喜びの笑みがこぼれた。「中国の消費者からの反応が思ったよりよくて、よかった」

■「日本企業のアドバンテージはあと数年」

この博覧会の2日前、上海市内のホテルでは、日本と中国の高齢者向け商品の新製品発表会が開かれた。日本と中国それぞれに拠点を持ち、中国で高齢者向け商品の販売店を展開する企業が主催したもの。

多くの日本企業が参加し、自社の製品をアピールしていた。中国の高齢化率はまだ15％台だが、一人っ子政策の影響で若い世代の人口は少なく、今後一気に高齢化が進むと予測されているほか、現時点ですでに2億人を超える高齢者がいる。中国の銀髪経済はまさに巨大市場で、日本からの関心も高いことがうかがえる。

一方、ある日本側の関係者は、「今後数年でいかに日本勢がシェアを握ることができるか、スピード感がカギになる。日本企業にアドバンテージがある状態はもうあと数年だけだ」と話す。

日本勢は、中国より30年早く高齢化が進んでいるからこその目線で、中国側の需要を先読みし、この市場で存在感を放つことはできるだろうか。