「ナルキッソス」シナリオライターが手掛けるノベルゲーム「恋しかるべき 迷い家からの手紙」7月10日に発売決定リリースまでもうすぐ。新ブランド・オーバーラップゲームズの新作
「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」
オーバーラップは、新ブランド「OVERLAP GAMES（オーバーラップゲームズ）」よりPC用ノベルゲーム「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」を7月10日に発売する。価格は未定。
「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」は昭和47年という時代を舞台に高校生の主人公とヒロイン「煤（すす）」の物語を描く作品。夏休みを過ごすことになった祖父母の実家である田舎の山には、呪われるという言い伝えがありながら、主人公はそこに存在する古びた社に訪れる。
シナリオは「ナルキッソス」を手掛けた片岡とも氏、キャラクター原案は「Christmas Tina ‐泡沫冬景‐」のWerkbau氏が担当。開発は、「みずいろ」や「ラムネ」、近年では「神の国の魔法使い」といった作品を世に送り出してきたねこねこソフトが担当する。ボリュームとしては7時間より10時間ほどを想定し「最後まで一気に駆け抜けぬけたくなるボリュームに仕上げた」という。
これまで2026年発売予定となっていたが、正式な発売日がアナウンス。Steamのストアページではウィッシュリストの登録を受け付けている。
『恋しかるべき ～迷い家からの手紙～』正式リリース日が【2026年7月10日】に決定いたしました！🌸- OVERLAP GAMES(オーバーラップゲームズ) (@ovl_games) June 26, 2026
ついに!!!皆様にお届けできる日が決まり、開発チームは最後の総仕上げに全身全霊で🔥奮闘中です🔥
体験版の試遊、ウィッシュリストに登録をして、配信日をお待ちください！🙇♂️
▼Steamストアページ… pic.twitter.com/I7kZrJNaU7
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