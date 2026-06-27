【恋しかるべき ～迷い家からの手紙～】 7月10日 発売予定 価格：未定

「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」

オーバーラップは、新ブランド「OVERLAP GAMES（オーバーラップゲームズ）」よりPC用ノベルゲーム「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」を7月10日に発売する。価格は未定。

【OVERLAP GAMES『恋しかるべき ～迷い家からの手紙～』ティザーPV】

「恋しかるべき ～迷い家からの手紙～」は昭和47年という時代を舞台に高校生の主人公とヒロイン「煤（すす）」の物語を描く作品。夏休みを過ごすことになった祖父母の実家である田舎の山には、呪われるという言い伝えがありながら、主人公はそこに存在する古びた社に訪れる。

シナリオは「ナルキッソス」を手掛けた片岡とも氏、キャラクター原案は「Christmas Tina ‐泡沫冬景‐」のWerkbau氏が担当。開発は、「みずいろ」や「ラムネ」、近年では「神の国の魔法使い」といった作品を世に送り出してきたねこねこソフトが担当する。ボリュームとしては7時間より10時間ほどを想定し「最後まで一気に駆け抜けぬけたくなるボリュームに仕上げた」という。

これまで2026年発売予定となっていたが、正式な発売日がアナウンス。Steamのストアページではウィッシュリストの登録を受け付けている。

(C)NEKONEKO SOFT / OVERLAP

