「君の名前で僕を呼んで」「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」でアカデミー賞の主演男優賞に輝いている俳優のティモシー・シャラメが、新作映画「Not Alone」でアニメデビューを果たす。「DUNE／デューン」シリーズなどでおなじみのティモシーは、「ミニオンズ」などを手掛けるイルミネーションが贈るエイリアンをテーマにした新作アニメで、「内向的で、ひとり静かに暮らすロケット整備士」のジョーの声を担当するという。



【写真】「DUNE／デューン」のワンシーン

また、女優のセレーナ・ゴメスが「世界初の植物燃料ロケットを開発している、天才的な宇宙植物学者」フラン役を演じる予定だ。



あらすじによると、革命的なロケットの発射準備に取り掛かるジョーとフランはすぐに意気投合するが、そこに3人の落ち着きがないものの、愛嬌たっぷりのエイリアンが現れたことで、2人の関係も混乱に巻き込まれるというストーリーになるという。



エイリアン役の俳優ロブ・ブライドン、ジェイミー・デメトリウ、女優のダイアン・モーガンをはじめ、俳優ブレット・ゴールドスタイン、ラモーネ・モリス、女優のアリソン・ジャネイの出演も予定されているこの新作は、2027年4月16日の公開が予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）