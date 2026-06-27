スウェーデン戦から一夜明け、選手がトレーニング

サッカー日本代表は現地時間6月26日、スウェーデン代表戦から一夜明けサブ組を中心にトレーニングを行った。

日本時間の早朝にもたらされた朗報が「ついにきた！！」「泣ける」など注目を集めている。

日本ファンが唸ったのはメンターとして帯同するMF南野拓実のプレーシーン。南野は中村俊輔コーチ、名波浩コーチらとともにシュート練習に取り組んだ。メンターの傍で懸命なリハビリに励む南野。復帰への大きな一歩となる右足シュートをゴール左上に決めた。

名波コーチも「タキ！！復帰後初ゴールね！」と南野に声をかけた。手術を受けてから6か月。復帰への第一歩には「嬉しいな」「復帰して初めてゴールを決めるシーンを見られて本当に嬉しいです」「いやぁ、タキ…泣ける」「余計な力が抜けためちゃくちゃ良いシュート！」「ついにきた！！！」「本当にビックリするくらい順調に回復してる…」などコメントが寄せられ、日本時間早朝に投稿された南野の”復帰後初ゴール”に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）